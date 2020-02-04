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25 минут назад

СППЛО и АНО НАРК приняли участие в конференции по развитию Липецкой области

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СППЛО и АНО НАРК приняли участие в конференции по развитию Липецкой области

31 января РОР СППЛО  в рамках областной конференции «Национальная система квалификаций: региональная модель развития в Липецкой области» принял участие в  пленарном заседании с участием члена Национального совета при президенте России по профессиональным квалификациям Александра Лейбовича и главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. 

Вступительным словом открыл мероприятие Игорь Артамонов. Он обозначил проблемы, стоящие перед экономикой Липецкой области. Наиболее острые – недостаточное качество подготовки трудовых ресурсов, отток высококвалифицированного персонала из региона. Решение существующих проблем в Липецкой области позволит сформировать региональный сегмент Национальной системы квалификаций, который является инструментом согласования спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения.

На заседании также приняли участие глава Липецка Евгения Уваркина, исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» Ольга Митрохина, руководители областных органов государственной власти, члены координационного Совета по развитию системы профессиональных квалификаций в Липецкой области, органов местного самоуправления, учебных заведений, а также эксперты по оценке профессиональных квалификаций и представители липецких работодателей.

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На первой части мероприятия выступил с докладом «Развитие системы профессиональных квалификаций в Липецкой области. Первые результаты проекта «Формирование стратегической потребности региона в кадрах» - начальник управления труда Артур Яськов.

О влиянии стратегического планирования на развитие системы квалификаций рассказала директор  по обучению и развитию персонала ПАО НЛМК  Ирина Ефимчук. Вторая часть обучающих семинаров прошли  по секциям с учетом направлений СПК. Участники конференции обсудили темы, связанные с независимой оценкой квалификаций и алгоритмом внедрения профессиональных стандартов в различных производственных сферах, обсуждались проблемы трансформации независимой системы оценки квалификаций в регионе, а также   взаимодействие профессионального образования и рынка труда.

Конференция проводилась   в целях реализации соглашения о взаимодействии между администрацией Липецкой области и автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций» (НАРК). Документ подписали на V Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России» глава региона Игорь Артамонов и генеральный директор НАРК Александр Лейбович.
«Липецкая область заинтересована во внедрении системы профессиональных квалификаций в регионе, – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. 

– Сегодня на рынке труда региона наблюдается структурный и качественный дисбаланс в рабочей силе. Мы проводим большую работу в этом направлении, встречаемся с представителями крупных предприятий, руководителями университетов, вузов, колледжей и уже достигли определенных договоренностей по быстрой перестройке программ, направлений подготовки, чтобы обеспечить сегодня и завтра потребности регионального рынка труда в высокопрофессиональных кадрах».

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