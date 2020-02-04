53 минуты назад
Следственный комитет ищет свидетелей гибели под колесами «Nissana» 62-летней женщины
Следователи СУ СК РФ по Липецкой области нуждаются в помощи свидетелей аварии, в которой погибла 62-летняя жительница Липецка.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Всех, кто располагает какой-либо информацией об аварии, просят обратиться в следственное управление, расположенное по адресу: город Липецк, улица Гагарина, 72 или по телефонам 8 (4742) 35-88-31 и 8 980 268 50 40.
Слышатель
нн
Серафим