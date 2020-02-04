Происшествия

53 минуты назад

Следственный комитет ищет свидетелей гибели под колесами «Nissana» 62-летней женщины

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#авария #ДТП
Следственный комитет ищет свидетелей гибели под колесами «Nissana» 62-летней женщины

Следователи СУ СК РФ по Липецкой области нуждаются в помощи свидетелей аварии, в которой погибла 62-летняя жительница Липецка. 

«По данным следствия, 6 ноября 2019 года в 17:35 на улице Московская в Липецке автомобиль «Nissan Tiida» (госномер М034ВС48) на нерегулируемом переходе сбил переходившую дорогу женщину. От полученных травм 62-летняя липчанка скончалась», - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Всех, кто располагает какой-либо информацией об аварии, просят обратиться в следственное управление, расположенное по адресу: город Липецк, улица Гагарина, 72 или по телефонам 8 (4742) 35-88-31 и 8 980 268 50 40.
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Слышатель

4 минуты назад
Так уже же писали, что за рулем была судья Федорова, там на видео видно как человек подбежал к мащине и шел кричал что-то водителю в окно пока водитель не уперся в бордюр на своей машине, и притом еще де в 17:35 судья должен быть на работе, рабочий день ведь до 18:00!
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нн

32 минуты назад
Ещё бы свидетелей дтп от 1998 года поискали.Неужели,нельзя сразу после трагедии поиском свидетелей озаботиться?
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Серафим

36 минут назад
А что означает заголовок: "Следственный комитет ищет свидетелей гибели по". Что за ПО погибло?
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