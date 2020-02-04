Происшествия

42 минуты назад

Подростковой банде угонщиков зачитали приговоры

7 628
#угон
Подростковой банде угонщиков зачитали приговоры

В Октябрьском суде Липецка вынесены приговоры десятерым подросткам, 2001-2003 годов рождения, которых признали виновными в угонах автомобилей, покушениях на угоны и кражах. 

В суде подростки рассказали, что угоняли машины для развлечения. 

«Накатавшись по городу, машины они или бросали, или сжигали, чтобы потом сдать остовы на металлолом. Некоторые автомобили разбирали на запчасти для продажи», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Преступления совершались в 2018 году на территории Липецка и Липецкого районов - всего подростки угнали 25 автомобилей, при попытке очередного угона их задержали. Во время предварительного следствия, двоих подростков заключили в СИЗО, поскольку они попытались скрыться, еще один был арестован в ходе суда, так как неоднократно не являлся на рассмотрение уголовного дела.

Перед судом родители подростков возместили пострадавшим ущерб, поэтому  12 эпизодов преступлений прекращены в связи с примирением сторон. Учитывая поведение обвиняемых в ходе следствия и судебного заседания, потерпевшие не настаивали на строгой мере наказания.

- По совокупности совершенных преступлений в зависимости от степени участия каждого в совершении преступлений, трое подсудимых приговорены к наказанию в виде условного лишения свободы на сроки от года до 2,3 года, лишения свободы с испытательным сроком от 1 года до 1,6 года, - рассказали о решении суда в областной прокуратуре. 

Двое подростков освобождены от назначенного наказания в виде лишения свободы в связи с помещением  в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на год. Двоим назначено наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.

Еще один подсудимый приговорен к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства ежемесячно.

 

7 628
#угон

Комментарии (7)

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Ирина

1 минуту назад
жестянщик, наказание дают для исправления!Зона не исправит.Если не поймут дадут реальные сроки+ условные года)
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нет слов

8 минут назад
Что за законы, что за наказания смешные. Дожили, если вижу стайку подростков - автоматически лезу в карман за перцовкой или шокером.В Липецке пора комендантский час вводить.
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2001 г.р.

9 минут назад
Фига се подростки !!!
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жестянщик

12 минут назад
Вот потому что такие смешные наказания - и получаем жуткую подростковую преступность. Давно пора давать взрослые наказания, и не только выросшим деткам, но и их родителям. Скоро это всё забудется и будут новые, т.к. знают - наказания не будет.
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Родина

18 минут назад
Охренеть! Сколько горя эти подонки принесли людям! Похоже что законники защитили их права, а не права пострадавших. Сатанинизм какой-то.))
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Гость

20 минут назад
25 машин КАРЛ, какой условный срок?
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Викторм

21 минуту назад
Маловато будет за такой список преступлений...
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