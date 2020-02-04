Подростковой банде угонщиков зачитали приговоры

В Октябрьском суде Липецка вынесены приговоры десятерым подросткам, 2001-2003 годов рождения, которых признали виновными в угонах автомобилей, покушениях на угоны и кражах.

В суде подростки рассказали, что угоняли машины для развлечения.

«Накатавшись по городу, машины они или бросали, или сжигали, чтобы потом сдать остовы на металлолом. Некоторые автомобили разбирали на запчасти для продажи», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Преступления совершались в 2018 году на территории Липецка и Липецкого районов - всего подростки угнали 25 автомобилей, при попытке очередного угона их задержали. Во время предварительного следствия, двоих подростков заключили в СИЗО, поскольку они попытались скрыться, еще один был арестован в ходе суда, так как неоднократно не являлся на рассмотрение уголовного дела.

Перед судом родители подростков возместили пострадавшим ущерб, поэтому 12 эпизодов преступлений прекращены в связи с примирением сторон. Учитывая поведение обвиняемых в ходе следствия и судебного заседания, потерпевшие не настаивали на строгой мере наказания.

- По совокупности совершенных преступлений в зависимости от степени участия каждого в совершении преступлений, трое подсудимых приговорены к наказанию в виде условного лишения свободы на сроки от года до 2,3 года, лишения свободы с испытательным сроком от 1 года до 1,6 года, - рассказали о решении суда в областной прокуратуре.

Двое подростков освобождены от назначенного наказания в виде лишения свободы в связи с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на год. Двоим назначено наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.

Еще один подсудимый приговорен к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства ежемесячно.