Общество

сегодня, 11:07

Новый спорткомплекс с бассейном обойдется на 17 млн рублей дешевле

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#строительство #тендер
Новый спорткомплекс с бассейном обойдется на 17 млн рублей дешевле

Управление строительства Липецка определило победителя тендера на строительство в районе Опытной Станции. В ходе торгов победило предложение со значительной скидкой от стартовой суммы торгов.

Электронный аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе Опытной Станции выиграло строительное предприятие из Липецка — ООО «Группа компаний «Солидарность». В ходе торгов на понижение компания предложила за свои услуги 127,5 млн рублей при начальной стоимости торгов в 144,9 млн рублей. Скидка с первоначальной цены работ составила свыше 17,3 млн рублей.

Напомним, большой спорткомплекс с бассейном планируют построить в районе Опытной Станции, на улице Железнякова возле школы № 14. Подрядчик зайдет на площадку уже этой весной. Строителям предстоит выполнить земляные работы, заложить фундамент, сделать крышу и фасады, всю внутреннюю отделку, смонтировать техническое оборудование, все коммунальные коммуникации и провести благоустройство. На выполнение всех работ отведен срок до 1 мая 2021 года. После ввода в эксплуатацию липчанам будет доступен 25-метровый бассейн, волейбольные и баскетбольные площадки, площадка для мини-футбола.

ООО «Группа компаний «Солидарность» уже не раз выступала подрядчиком строительных работ в Липецкой области. Компания выполняла реконструкцию помещения больницы №3 ( городская больница «Свободный Сокол») под центр амбулаторной онкологической помощи, строила спортивную площадку для школы №20, возвела детскую поликлинику в Усмани, занималась реконструкцией Нижнего парка, делала дороги на улице Меркулова, а также в Лебедянском, Липецком и Лев-Толстовском районах.
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#строительство #тендер

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