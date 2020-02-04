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16 минут назад
Ставки на выживание продолжаются
В Веневском районе Тульской области владельцы картинговой трассы развлекательного центра «Золотой город» решили устроить скоростные гонки со ставками на выживание – кто из посетителей центра доедет до финиша, сообщает "Тульская пресса". Цена ставки – человеческая жизнь. Дело в том, что шансы пересечь финишную черту были не у всех – трасса как раз находится над трубопроводом высокого давления, по которому перекачивается дизельное топливо. По счастливой случайности никто не пострадал, но ставить точку в этой истории еще рано.
Тревогу забили местные СМИ еще весной 2019 года, тогда появились первые публикации: «Площадку для картинга построили над участком магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Тула-Орел». Как выяснилось, застройщик и владельцы картинга перед тем как начать работы, либо не изучили карты Государственного реестра опасных производственных объектов, либо недобросовестные учредители просто проигнорировали факт наличия под участком топливной трубы, дополняет источник.
На многочисленные предупреждения собственника трубы владельцы картинга отмахивались, а на безопасность посетителей трассы закрывали глаза. Хотя понятно и без профильного образования по промбезопасности - картинг рядом с опасным производственным объектом это смертельная опасность для его посетителей, привести к трагедии на трубе могла бы даже небольшая искра.
Дело сдвинулось с мертвой точки только после обращения нефтяников в суд. Однако, решение, принятое Арбитражным судом Тульской области, не устранило проблему. По факту владелец не собирается сносить трассу и готовится к новому сезону, а судебные приставы попросту бездействуют.
В многочисленных отечественных детективных сериалах бравые приставы молниеносно исполняют решения суда, есть примеры и из реальной жизни, когда исполнители за час могут описать имущество должника и выставить его на улицу, несмотря на его мольбы и стенания. А вот принудить собственника снести опасную трассу тульские приставы не могут.
"Тульская пресса" задается вопросом: почему приставы не торопятся исполнять судебное решение. Скорее всего, просто не хотят связываться с владельцами картингового комплекса, про их дела свое время уже написали СМИ. Уж больно получается неудобный клиент. Вопросы остаются и к власти. Почему, понимая опасность возведения таких сооружений в охранных зонах, чиновники дали добро на строительство? Между прочим, их подписи отчетливо красуются на разрешительных документах. Но даже теперь никто не из них не собирается восстановить закон.
Тревогу забили местные СМИ еще весной 2019 года, тогда появились первые публикации: «Площадку для картинга построили над участком магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Тула-Орел». Как выяснилось, застройщик и владельцы картинга перед тем как начать работы, либо не изучили карты Государственного реестра опасных производственных объектов, либо недобросовестные учредители просто проигнорировали факт наличия под участком топливной трубы, дополняет источник.
На многочисленные предупреждения собственника трубы владельцы картинга отмахивались, а на безопасность посетителей трассы закрывали глаза. Хотя понятно и без профильного образования по промбезопасности - картинг рядом с опасным производственным объектом это смертельная опасность для его посетителей, привести к трагедии на трубе могла бы даже небольшая искра.
Дело сдвинулось с мертвой точки только после обращения нефтяников в суд. Однако, решение, принятое Арбитражным судом Тульской области, не устранило проблему. По факту владелец не собирается сносить трассу и готовится к новому сезону, а судебные приставы попросту бездействуют.
В многочисленных отечественных детективных сериалах бравые приставы молниеносно исполняют решения суда, есть примеры и из реальной жизни, когда исполнители за час могут описать имущество должника и выставить его на улицу, несмотря на его мольбы и стенания. А вот принудить собственника снести опасную трассу тульские приставы не могут.
"Тульская пресса" задается вопросом: почему приставы не торопятся исполнять судебное решение. Скорее всего, просто не хотят связываться с владельцами картингового комплекса, про их дела свое время уже написали СМИ. Уж больно получается неудобный клиент. Вопросы остаются и к власти. Почему, понимая опасность возведения таких сооружений в охранных зонах, чиновники дали добро на строительство? Между прочим, их подписи отчетливо красуются на разрешительных документах. Но даже теперь никто не из них не собирается восстановить закон.