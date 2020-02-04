Общество

19 минут назад

В регионе создали управление градостроительства Липецкой области

7 375
#строительство
В регионе создали управление градостроительства Липецкой области

Новое ведомство станет «дочкой» управления строительства и архитектуры и возьмет на себя часть полномочия по участию региональной власти в строительстве.

И.о. главы региональной администрации Николай Тагинцев подписал постановление о создании нового областного бюджетного учреждения — управления градостроительства Липецкой области. Постановление был подписано 28 января 2020 года, а уже к 1 февраля 2020 года должны были разработать и утвердить устав нового учреждения и обеспечить необходимые мероприятия по его созданию.

Основной целью деятельности управления градостроительства Липецкой области ставят обеспечение создания и эксплуатации, ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий региона в градостроительной деятельности. Новое учреждение будет вести подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Учредителем нового ведомства станет региональное управление строительства и архитектуры.
7 375
#строительство

Комментарии (9)

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Житель

20 секунд назад
Это уже для внучков места готовят.
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ТАГИНЦЕВ И.О. ОБЛАСТИ ?

36 секунд назад
Артамонов в очередной отпуск укатил ?
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Житель

1 минуту назад
За счет сокращения врачей --расширяют областной чиновничий аппарат--не плохо. С каждым годом увеличивают количество чиновников --кто же их может прокормить дармоедов.
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Еллы Палы

2 минуты назад
ТАГИНЦЕВ И.О. ОБЛАСТИ ?, В мунхин есть колбаски и запивать пивом, а так он и будет кататься, здесь все по-старому останется. человек -пинок, куда пнут, туда и полетит и это результат наших выборов
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@

3 минуты назад
ВВ, в соцсетях уже есть выступления этих самых деток и любовниц, которые заявляют, что не надо "нищебродов"( т.е. нас с вами) пускать в рестораны, клубы и т.д., потому что мы раздражаем их "взор". Скоро видимо гетто для нас организуют.
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ТАГИНЦЕВ И.О. ОБЛАСТИ ?

7 минут назад
Артамонов в очередной отпуск укатил ?
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я

7 минут назад
На очереди управление бордюрозамены и плиткоперекладывания.
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Почти как везде.

9 минут назад
В это учреждения вошли в основном по блату, бывший зоотехник, кулинар, пожизненный зовхоз, и так полно по профессия дольше перечислять но не одного кот в этом соображает.
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ВВ

9 минут назад
..детки подросли,однако,пристраивать нужно..
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