В регионе создали управление градостроительства Липецкой области

Новое ведомство станет «дочкой» управления строительства и архитектуры и возьмет на себя часть полномочия по участию региональной власти в строительстве.

И.о. главы региональной администрации Николай Тагинцев подписал постановление о создании нового областного бюджетного учреждения — управления градостроительства Липецкой области. Постановление был подписано 28 января 2020 года, а уже к 1 февраля 2020 года должны были разработать и утвердить устав нового учреждения и обеспечить необходимые мероприятия по его созданию.



Основной целью деятельности управления градостроительства Липецкой области ставят обеспечение создания и эксплуатации, ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий региона в градостроительной деятельности. Новое учреждение будет вести подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования.



Учредителем нового ведомства станет региональное управление строительства и архитектуры.