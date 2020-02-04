19 минут назад
В регионе создали управление градостроительства Липецкой области
Новое ведомство станет «дочкой» управления строительства и архитектуры и возьмет на себя часть полномочия по участию региональной власти в строительстве.
Основной целью деятельности управления градостроительства Липецкой области ставят обеспечение создания и эксплуатации, ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий региона в градостроительной деятельности. Новое учреждение будет вести подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
Учредителем нового ведомства станет региональное управление строительства и архитектуры.
Житель
ТАГИНЦЕВ И.О. ОБЛАСТИ ?
Житель
Еллы Палы
@
ТАГИНЦЕВ И.О. ОБЛАСТИ ?
я
Почти как везде.
ВВ