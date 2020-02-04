Происшествия

52 минуты назад

Владельцы загоревшегося автобуса проводят проверку инцидента

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#автобус #пожар
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Владельцы загоревшегося автобуса проводят проверку инцидента

Автобус поставлен на ремонт

Как сообщал GOROD48, вчера в 12 часов 10 минут не доезжая остановки «Заводская» у поворота на базу «Отделка» загорелся рейсовый автобус №103.

В эмоциональном письме от  свидетелей происшествия говорится, что в салоне не открывались двери, не сработал один из огнетушителей.  Среднюю дверь открыл парень, ехавший в этом автобусе, он же помог выбраться из автобуса водителю и пассажирам.

- Это было замыкание электропроводки в моторном отсеке. По ходу движения пассажиры сообщили, что дым со стороны двигателя пошел в салон. Водитель остановился. Открыл капот, взял огнетушитель и потушил огонь, - сообщил GOROD48 гендиретор «Л-Бус» Сергей Животенко.

По словам гендиректора, именно так рассказал водитель, позвонив ему с места происшествия. Но, руководитель добавил, что, действительно, двери не откроются, если водитель тут же отключит электропитание. Скорее всего, водитель так и поступил, обесточил автобус, когда пошел сигнал о возгорании. 

- Двери не открываются в таком случаем, их просто раздвигаешь и выходишь, - сказал Сергей Животенко. 

-  Да, один огнетушитель не сработал полноценно, чуть-чуть «пшикнул», но он не заклинил. У водителей два огнетушителя…. Сам автобус снаружи не горел. Загорелась электропроводка в моторном отсеке. Загорелась пластиковая оплётка, - добавил гендиректор «Л-Бус».

По словам гендиректора, внутренняя проверка случившегося сейчас проводится, причина возгорания устанавливается. Автобус поставлен на ремонт, изучается состояние электропроводки. 

Фото: drive2.ru

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#автобус #пожар
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