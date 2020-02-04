Происшествия
52 минуты назад
Владельцы загоревшегося автобуса проводят проверку инцидента
Автобус поставлен на ремонт
Как сообщал GOROD48, вчера в 12 часов 10 минут не доезжая остановки «Заводская» у поворота на базу «Отделка» загорелся рейсовый автобус №103.
В эмоциональном письме от свидетелей происшествия говорится, что в салоне не открывались двери, не сработал один из огнетушителей. Среднюю дверь открыл парень, ехавший в этом автобусе, он же помог выбраться из автобуса водителю и пассажирам.
- Это было замыкание электропроводки в моторном отсеке. По ходу движения пассажиры сообщили, что дым со стороны двигателя пошел в салон. Водитель остановился. Открыл капот, взял огнетушитель и потушил огонь, - сообщил GOROD48 гендиретор «Л-Бус» Сергей Животенко.
По словам гендиректора, именно так рассказал водитель, позвонив ему с места происшествия. Но, руководитель добавил, что, действительно, двери не откроются, если водитель тут же отключит электропитание. Скорее всего, водитель так и поступил, обесточил автобус, когда пошел сигнал о возгорании.
- Двери не открываются в таком случаем, их просто раздвигаешь и выходишь, - сказал Сергей Животенко.
- Да, один огнетушитель не сработал полноценно, чуть-чуть «пшикнул», но он не заклинил. У водителей два огнетушителя…. Сам автобус снаружи не горел. Загорелась электропроводка в моторном отсеке. Загорелась пластиковая оплётка, - добавил гендиректор «Л-Бус».
По словам гендиректора, внутренняя проверка случившегося сейчас проводится, причина возгорания устанавливается. Автобус поставлен на ремонт, изучается состояние электропроводки.
Фото: drive2.ru
В эмоциональном письме от свидетелей происшествия говорится, что в салоне не открывались двери, не сработал один из огнетушителей. Среднюю дверь открыл парень, ехавший в этом автобусе, он же помог выбраться из автобуса водителю и пассажирам.
- Это было замыкание электропроводки в моторном отсеке. По ходу движения пассажиры сообщили, что дым со стороны двигателя пошел в салон. Водитель остановился. Открыл капот, взял огнетушитель и потушил огонь, - сообщил GOROD48 гендиретор «Л-Бус» Сергей Животенко.
По словам гендиректора, именно так рассказал водитель, позвонив ему с места происшествия. Но, руководитель добавил, что, действительно, двери не откроются, если водитель тут же отключит электропитание. Скорее всего, водитель так и поступил, обесточил автобус, когда пошел сигнал о возгорании.
- Двери не открываются в таком случаем, их просто раздвигаешь и выходишь, - сказал Сергей Животенко.
- Да, один огнетушитель не сработал полноценно, чуть-чуть «пшикнул», но он не заклинил. У водителей два огнетушителя…. Сам автобус снаружи не горел. Загорелась электропроводка в моторном отсеке. Загорелась пластиковая оплётка, - добавил гендиректор «Л-Бус».
По словам гендиректора, внутренняя проверка случившегося сейчас проводится, причина возгорания устанавливается. Автобус поставлен на ремонт, изучается состояние электропроводки.
Фото: drive2.ru