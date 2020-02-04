Происшествия

сегодня, 09:22

«Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!»

7 1349
#поножовщина #угон
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«Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!»

Два случая поножовщины стоили преступнику 4 годов лишения свободы.

36-летний липчанин Максим Татаринов попал под суд сразу по трем обвинениям: в мошенничестве, в умышленном причинении легкого вреда здоровью и в угоне автомобиля с применением насилия. Причем в двух последних случаях мужчина хватался за нож.

В ходе следствия было установлено, что 18 марта прошлого года Татаринов украл у собутыльника банковскую карту, с которой позже снял всю наличку - 5 580 рублей. На следующий день, будучи пьяным, мужчина в ходе конфликта нанес коллеге по стакану удар ножом в шею и левое плечо (только чудо спасло потерпевшего от более серьезных, чем порезы, последствий для здоровья). А 30 марта в селе Горицы, опять-таки под воздействием алкоголя, Татаринов влез в припаркованный у магазина автомобиль и, приставив нож к горлу его владельца, попытался забрать у него ключи от машины. При этом преступник был очень активен. Он избивал водителя и в машине, и возле нее, и в подворотне дома, где пыталась скрыться жертва его агрессии. В итоге Татаринов все же отобрал ключи от авто у его владельца и скрылся на машине с места преступления.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, мужчину судили за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159.3 УК РФ, п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, ч.4 ст. 166 УК РФ. Обвинение в мошенничестве и в порезах собутыльника Татаринов признал и в содеянном раскаялся. А вот избитого водителя в Горицах и угон машины попросил на него не вешать. В итоге Левобережный районный суд Липецка по итогам рассмотрения дела путем частичного сложения назначенных наказаний приговорил подсудимого всего лишь к лишению свободы сроком на 4 года 2 месяца с отбыванием наказания в ИК строгого режима.


Ну как тут не вспомнить легендарное кино!
7 1349
#поножовщина #угон
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Комментарии (7)

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УХ ТЫ

19 секунд назад
Оказывается, можно суд попросить не вешать преступление????? Однако....
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_

45 секунд назад
че пса энтого огню не придали?
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МИРОТВОРЕЦ

44 минуты назад
а на)(уя нам это знать ? писать вообще не о чем ? да город48?
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51 минуту назад
гроб, суд любезно удовлетворил просьбу подсудимого
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Skrip

сегодня, 09:49
Хорошо что не присудили штраф.Пришлось бы кого нибудь завалить ради денег для оплаты штрафа.Когда вернется по УДО свидетели и пострадавшие об этом узнают первыми.
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гроб

сегодня, 09:42
А вот избитого водителя в Горицах и угон машины попросил на него не вешать.
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Любопытный

сегодня, 09:39
Ладно, 18 марта прошлого года Татаринов ТОЛЬКО украл у собутыльника банковскую карту. Потом 19 марта от УЖЕ нанес удар ножом в шею и левое плечо. При этом он остается на свободе, чтобы 30 марта в селе Горицы, опять-таки под воздействием алкоголя, с применением ножа отобрать ключи и автомобиль. Удивительно, что за это время он никого не убил! Наша правоохранительная система лучшая в мире!
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