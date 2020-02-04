Происшествия

сегодня, 09:22

Под Липецком горел пассажирский автобус

7 1308
#пожар #автобус
Под Липецком горел пассажирский автобус

Пассажиры не могли выйти из-за заклинивших дверей. Людей вызволил из салона молодой человек.

Жительница Липецкого района сообщила в социальных сетях о произошедшем в автобусе маршрута №103 пожаре.

«3 февраля ориентировочно в 12 часов 10 минут не доезжая остановки «Заводская» по маршруту Центральный рынок - село Ленино загорелся автобус №103.

Ситуация разворачивалась следующим образом: автобус забрал пассажиров с остановок «Хрущёвка», «Подгорное», «Телецентр» и подъезжая к остановке «Заводская» (поворот на базу «Отделка») загорелся. Горели задние сидения. Языки пламени охватили кресла за несколько секунд. Чёрная копоть, огонь, удушливый дым. Пассажиры подняли панику, автобус остановился. Но двери салона были заблокированы! Водитель тщетно пытался их открыть с кнопки - бесполезно! Ни одна дверь не открылась! Молодой парень вручную открыл среднюю дверь (то ли с кнопки эвакуации, то ли с помощью молотка) в панике все пассажиры, в числе которых были маленькие дети выбежали из горящего автобуса на дорогу. Никто не пострадал. Слава Богу.

Водитель самостоятельно не смог выбраться из автобуса, ему помог всё тот же парень. Вместе они начали тушить автобус. Первый огнетушитель, который был рядом с кабиной водителя не сработал (предполагаю, что упало давление). Сработал только один порошковый огнетушитель из салона, им затушили пламя.

А теперь внимание! НИКТО из проезжающих мимо водителей не остановился, чтобы помочь людям выбраться из горящего автобуса!

Никто.

Факт возгорания автобуса №103 в обслуживающем его предприятие ЗАО "Л-Бус" не будут отрицать, поскольку слишком много было свидетелей.

От лица всех жителей сёл Ленино, Хрущёвка, Подгорное, кто ежедневно ездит по этому маршруту прошу немедленно, безотлагательно разобраться в происшествии, в котором могли пострадать и погибнуть люди!»

Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, компания, которой принадлежит автобус частная, управлению дорог не подчиняется. Известно, что в автобусе произошло замыкание проводки, сидения, по данным управления, не горели. На место происшествия пожарных и Ространснадзор не вызывали.

Фото: penzainform.ru

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#пожар #автобус

Комментарии (7)

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Воровайкина

35 минут назад
Это же е* твою мать !
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fed

50 минут назад
1, где сказано что будут отрицать?
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Дима

52 минуты назад
Пускать частных перевозчиков на городские маршруты было ужасной ошибкой какой-то не очень умный человек сказал что частные перевозчики отрегулируют рынок и конкуренция приведет к обновлению транспорта пока видно что транспорт по прежнему обновляется за счет бюджетных средств в частные перевозчики убили весь электротранспорт и трамвай и троллейбус
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1

сегодня, 09:41
Почему такое предвзятое отношение к владельцу, что он якобы будет отрицать ДТП ??
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111

сегодня, 09:40
какие старые автобусы ходят по №346 в случае взрыва баллона с газом на его крыше погибнет много людей
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Аушвиц

сегодня, 09:35
За тариф 38р лучше пешком ходить
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Освенцим

сегодня, 09:34
Огласите марку автобуса и год выпуска?
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