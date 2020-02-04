Происшествия

сегодня, 08:56

78-летняя женщина пришла в магазин с билетами банка приколов

3 842
#мошенничество
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78-летняя женщина пришла в магазин с билетами банка приколов

В Долгоруковском районе 78-летняя женщина пыталась расплатиться в магазине билетами банка приколов. Оказалось, что настоящие деньги на эти билеты ей поменяла 19-летняя знакомая.

Обмен произошел еще 23 января, и все прошедшее время пожилая женщина не замечала, что ее обманули.

- Пенсионерка и девушка - жительница соседнего села, дружили. Поэтому, когда девушка рассказала пожилой женщине о программе по обмену накоплений стариков перед предстоящей денежной реформой, она ей поверила, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Обман произошел еще 23 января, девушка обменяла пенсионерке 13 800 рублей. 

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).Ей грозит до пяти лет лишения свободы.



3 842
#мошенничество
1

Комментарии (3)

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Викторм

56 минут назад
Выдающаяся по идиотизму выходка!
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Милая Оксана

сегодня, 09:29
Это нормально, мы все обменяли же нашу страну на ваучеры!
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Анна Ванна

сегодня, 09:27
Обмен произошел еще 23 января, и все ... Обмен произошел еще 23 января, девушка ... Можно и третий раз в пределах трех абзацев написать!
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