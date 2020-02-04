78-летняя женщина пришла в магазин с билетами банка приколов

В Долгоруковском районе 78-летняя женщина пыталась расплатиться в магазине билетами банка приколов. Оказалось, что настоящие деньги на эти билеты ей поменяла 19-летняя знакомая.



Обмен произошел еще 23 января, и все прошедшее время пожилая женщина не замечала, что ее обманули.- Пенсионерка и девушка - жительница соседнего села, дружили. Поэтому, когда девушка рассказала пожилой женщине о программе по обмену накоплений стариков перед предстоящей денежной реформой, она ей поверила, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Обман произошел еще 23 января, девушка обменяла пенсионерке 13 800 рублей.В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).Ей грозит до пяти лет лишения свободы.



