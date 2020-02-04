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78-летняя женщина пришла в магазин с билетами банка приколов
В Долгоруковском районе 78-летняя женщина пыталась расплатиться в магазине билетами банка приколов. Оказалось, что настоящие деньги на эти билеты ей поменяла 19-летняя знакомая.
- Пенсионерка и девушка - жительница соседнего села, дружили. Поэтому, когда девушка рассказала пожилой женщине о программе по обмену накоплений стариков перед предстоящей денежной реформой, она ей поверила, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Обман произошел еще 23 января, девушка обменяла пенсионерке 13 800 рублей.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Викторм
Милая Оксана
Анна Ванна