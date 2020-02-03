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50 минут назад
Липецкая вечЁрка: драка школьниц, поиск работы и возвращение зимы
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 3 февраля.
В центре внимания читателей сегодня оказалась драка школьниц в Данкове. Данковская межрайонная прокуратура инициировала доследственную проверку по факту избиения шестиклассницы старшими девочками. Видеозапись избиения прокуратура обнаружила на страницах «ВКонтакте». На видео две старшие девочки не только бьют шестиклассницу (в том числе ногами в лицо), ее ставят на колени, поливают грязью, заставляют целовать обувь. В комментариях к записи данковчане пишут, что девочку еще и ударили головой об забор. Всему виной конфликт из-за мальчика. И это уже не первый случай.
«Больше половины детей класса - с острой болью в животе, рвотой, температурой...». И это еще одна весточка из школы, но уже из Липецка. В редакцию GOROD48 пришло сообщение от родителя ученика 21-й школы Липецка. Он утверждает, что в пятницу 31 января в 21-й школе случилось массовое отравление учеников третьих, четвертых и седьмых классов. В департаменте образования администрации Липецка опровергают информацию о массовом отравлении детей.
Продолжая тему образования: школу в «Европейском» построит депутат областного Совета. Торги на строительство школы в микрорайоне «Европейский» выиграло ООО «Липецксантежмонтаж-1». В итоге среднее образовательное учреждение в «Европейском» фирма депутата областного Совета Андрея Бугакова построит за 563,2 миллиона.
Оказалось, что работу в Липецкой области чаще всего ищут через знакомых. К знакомым, родственникам и друзьям за помощью в трудоустройстве чаще всего обращаются жители Магаданской области (94,4%), Адыгее (94%) и Липецкой области (91,1%)
Тем временем в регион возвращается зима. В ближайшие три дня Липецкая область окажется под влиянием тыловой части атлантического циклона: в регион начнет вторгаться холодный воздух из Арктики. 4 февраля местами пройдут небольшие снег и мокрый снег, затем осадки прекратятся.
«Больше половины детей класса - с острой болью в животе, рвотой, температурой...». И это еще одна весточка из школы, но уже из Липецка. В редакцию GOROD48 пришло сообщение от родителя ученика 21-й школы Липецка. Он утверждает, что в пятницу 31 января в 21-й школе случилось массовое отравление учеников третьих, четвертых и седьмых классов. В департаменте образования администрации Липецка опровергают информацию о массовом отравлении детей.
Продолжая тему образования: школу в «Европейском» построит депутат областного Совета. Торги на строительство школы в микрорайоне «Европейский» выиграло ООО «Липецксантежмонтаж-1». В итоге среднее образовательное учреждение в «Европейском» фирма депутата областного Совета Андрея Бугакова построит за 563,2 миллиона.
Оказалось, что работу в Липецкой области чаще всего ищут через знакомых. К знакомым, родственникам и друзьям за помощью в трудоустройстве чаще всего обращаются жители Магаданской области (94,4%), Адыгее (94%) и Липецкой области (91,1%)
Тем временем в регион возвращается зима. В ближайшие три дня Липецкая область окажется под влиянием тыловой части атлантического циклона: в регион начнет вторгаться холодный воздух из Арктики. 4 февраля местами пройдут небольшие снег и мокрый снег, затем осадки прекратятся.
433
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