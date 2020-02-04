Общество

32 минуты назад

Несколько улиц Липецка останутся без электричества и холодной воды

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#энергоснабжение
Несколько улиц Липецка останутся без электричества и холодной воды
Сегодня с 09:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям домов: №42 по улице Терешковой, по четной стороне улицы Циолковского в домах с №24 по №40.

Кроме того, с 10:00 до 20:00 холодной воды не будет на улицах Волжской, Лермонтова, Лесопарковой, в доме № 61 по улице Депутатской, а также №№ 50, 52, 54, 56 по улице Катукова и №9 по проезду Кувшинова.

Несколько улиц останутся без света. Электричество отключат с 09:00 до 16:00 на улицах Смирнова, Городовикова, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Юношеской, Ново-Весовой, Исполкомовской, Базарной, Прудной, а с 09:00 до 17:00 — в домах №№20 и 21 по улице Новой. 

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением плановых работ. 

1 372
#энергоснабжение

Комментарии (1)

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Житель

53 секунды назад
А почему никто не пишет, что на 28 микрорайоне не было воды вчера вечером и сегодня с утра её тоже нет? Никаких объяснений и объявлений! Это ещё морозов не было! Авария на аварии, задолбали уже!
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