В Липецкую область возвращается зимняя погода

В ближайшие три дня Липецкая область окажется под влиянием тыловой части атлантического циклона: в регион начнет вторгаться холодный воздух из Арктики. 4 февраля местами пройдут небольшие снег и мокрый снег, затем осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 февраля - от 0 до 1 градуса мороза, что на 9-10 градусов выше нормы, 5 февраля — 3-5 градусов мороза, что на 6-7 градусов выше нормы, 6 февраля — 5-9 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег и мокрый снег, днем - без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью и днем составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью - от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.



День 4 февраля стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 28 градусов мороза.



