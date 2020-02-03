Погода в Липецке

58 минут назад

В Липецкую область возвращается зимняя погода

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#мороз
В Липецкую область возвращается зимняя погода

В ближайшие три дня Липецкая область окажется под влиянием тыловой части атлантического циклона: в регион начнет вторгаться холодный воздух из Арктики. 4 февраля местами пройдут небольшие снег и мокрый снег, затем осадки прекратятся. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 февраля - от 0 до 1 градуса мороза, что на 9-10 градусов выше нормы, 5 февраля — 3-5 градусов мороза, что на 6-7 градусов выше нормы, 6 февраля — 5-9 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег и мокрый снег, днем - без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью и днем составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью - от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

День 4 февраля стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 28 градусов мороза. 

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#мороз

Комментарии (10)

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Котэ

1 минуту назад
Бомж, вблизи помоек ставят ржавые вазы. Нет ничего на свете страшнее ваза для котэ, даже голод так не страшен.
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!

4 минуты назад
Зима? В Феврале месяце?! Да ну, брехня! Весна, а лучше вообще, лето!
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?

16 минут назад
На одну неделю, а потом опять весна.
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Бомж

38 минут назад
Котэ, держись помоек вблизи крупных супермаркета.
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Вася

39 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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indezit

39 минут назад
Милота
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Котэ

44 минуты назад
Все равно кушать нечего...
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Котэ

50 минут назад
Меня ржавая ваза хотела сбить и на шаурму. Берегитесь ржавых вазов, все равно кушать хочется.
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skrip

56 минут назад
Дожидается своей очереди на шаурму.
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Вася

56 минут назад
Хоть бы снег весь растаял и пальмы зацвели.
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