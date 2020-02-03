Липецкая область за год наторговала с соседями на 3,7 миллиарда долларов

3 миллиарда 709,7 миллионов долларов США составил внешнеторговый оборот Липецкой области в 2019 году. 97% из них пришлись на торговлю со странами дальнего зарубежья.

Традиционно основная часть внешнеторгового оборота пришлась на экспорт: 3 миллиарда 233,4 миллиона долларов. Основу (93,9%) составил экспорт черных металлов ПАО «Новолипечкий металлургический комбинат». На долю импорта пришлось 486,5 миллионов долларов — в Липецкую область ввозились технологическое оборудование и запасные части к нему (40,7% от общего импорта), электрические двигатели и генераторы (8,9%), брусчатка, бордюрные камни и плиты (5,9%), черные металлы (4,9%), полимеры (4,3%), химические продукты (2,9%) и другие.



В федеральный бюджет в 2019 году перечислены 8 миллиардов 765,68 миллионов рублей таможенных платежей.



Также таможенная служба выявила и изъяла из торговой сети 34 893 единицы контрафактной продукции — это одежда и обувь, маркированная товарными знаками «GUCCI», «NIKE», «HUGO BOSS», «PRADA», «LEVIS», «PUMA», «LAKOSTE S.A.», леска для рыбной ловли с товарными знаками «TIAGRA», «ANTARES». Правоохранительным блоком таможни возбуждено 486 дел об административных правонарушениях, штрафы на нарушителей составили более 10 миллионов рублей. Кроме того, 4 уголовных дела возбуждены по фактам задержания сотрудниками оперативно-розыскного отделения таможни запрещённых к ввозу на территорию России сильнодействующих веществ общим весом 98 грамм.



