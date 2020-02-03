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Липецкая область за год наторговала с соседями на 3,7 миллиарда долларов
3 миллиарда 709,7 миллионов долларов США составил внешнеторговый оборот Липецкой области в 2019 году. 97% из них пришлись на торговлю со странами дальнего зарубежья.
В федеральный бюджет в 2019 году перечислены 8 миллиардов 765,68 миллионов рублей таможенных платежей.
Также таможенная служба выявила и изъяла из торговой сети 34 893 единицы контрафактной продукции — это одежда и обувь, маркированная товарными знаками «GUCCI», «NIKE», «HUGO BOSS», «PRADA», «LEVIS», «PUMA», «LAKOSTE S.A.», леска для рыбной ловли с товарными знаками «TIAGRA», «ANTARES». Правоохранительным блоком таможни возбуждено 486 дел об административных правонарушениях, штрафы на нарушителей составили более 10 миллионов рублей. Кроме того, 4 уголовных дела возбуждены по фактам задержания сотрудниками оперативно-розыскного отделения таможни запрещённых к ввозу на территорию России сильнодействующих веществ общим весом 98 грамм.
Перри Мейсон
Перри Мейсон
Россия
Россия
Перри Мейсон
Россия
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