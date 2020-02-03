Экономика

сегодня, 16:37

Липецкая область за год наторговала с соседями на 3,7 миллиарда долларов

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#внешнеторговый оборот
Липецкая область за год наторговала с соседями на 3,7 миллиарда долларов

3 миллиарда 709,7 миллионов долларов США составил внешнеторговый оборот Липецкой области в 2019 году. 97% из них пришлись на торговлю со странами дальнего зарубежья. 

Традиционно основная часть внешнеторгового оборота пришлась на экспорт: 3 миллиарда 233,4 миллиона долларов. Основу (93,9%) составил экспорт черных металлов ПАО «Новолипечкий металлургический комбинат». На долю импорта пришлось 486,5 миллионов долларов — в Липецкую область ввозились технологическое оборудование и запасные части к нему (40,7% от общего импорта), электрические двигатели и генераторы (8,9%), брусчатка, бордюрные камни и плиты (5,9%), черные металлы (4,9%), полимеры (4,3%), химические продукты (2,9%) и другие. 

В федеральный бюджет в 2019 году перечислены 8 миллиардов 765,68 миллионов рублей таможенных платежей.

Также таможенная служба выявила и изъяла из торговой сети 34 893 единицы контрафактной продукции — это одежда и обувь, маркированная товарными знаками «GUCCI», «NIKE», «HUGO BOSS», «PRADA», «LEVIS», «PUMA», «LAKOSTE S.A.», леска для рыбной ловли с товарными знаками «TIAGRA», «ANTARES». Правоохранительным блоком таможни возбуждено 486 дел об административных правонарушениях, штрафы на нарушителей составили более 10 миллионов рублей. Кроме того, 4 уголовных дела возбуждены по фактам задержания сотрудниками оперативно-розыскного отделения таможни запрещённых к ввозу на территорию России сильнодействующих веществ общим весом 98 грамм. 

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#внешнеторговый оборот

Комментарии (9)

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Перри Мейсон

41 минуту назад
Россия, хотя, может у журналистов данного ресурса свое видение окружающего мира.. Например, они до сих пор думают, что футболист Бородюк серебряный призёр ОИ. У всех золотой медалист, а у Г48 серебряный призёр)))
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Перри Мейсон

45 минут назад
Россия, Заголовок "Липецкая область за год наторговала с соседями на 3,7 миллиарда долларов* Так кто народ в заблуждение вводит?)))
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Россия

47 минут назад
Перри Мейсон, не надо вводить народ в заблуждение!
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Россия

48 минут назад
Перри Мейсон, цитата из статьи жирном шрифтом под фото: "3 миллиарда 709,7 миллионов долларов США составил внешнеторговый оборот Липецкой области в 2019 году. 97% из них пришлись на торговлю со странами дальнего зарубежья. "
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Перри Мейсон

50 минут назад
Россия, странно что Америка в соседях)))
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Россия

57 минут назад
Родина, нет дальнее зарубежье должно рассчитываться рублями. Странно, откуда в Америке доллары?
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Родина

сегодня, 17:06
Липецкая область торгует долларкми? Вот почему доллар 62 рубля, а не 64 копейки.
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Ч

сегодня, 17:03
" Гость " , хорошее замечание , но я слово ( пишите ) написал бы пишете .
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Гость

сегодня, 16:42
У нас в стране расчеты ведутся в рублях РФ, зачем вы все в этой заморской валюте пишите
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