Общество

сегодня, 12:10

В Липецком районе жители протестовали против изменения границ карьера

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В Липецком районе жители протестовали против изменения границ карьера

Жители двух сел собрались на народный сход

В минувшее воскресенье жители Введенки и Воскресеновки провели народный сход, на котором обсуждали расположение своих домов рядом с Сокольско-Ситовским карьером. Жильцы жаловались на то, что взрывные работы на карьере мешают их отдыху,и могут приводить к образованию трещин в домах.

Добыча флюсовых известняков производится на Сокольско-Ситовском карьере с 1982 года.  В данный момент карьер принадлежит компании СТАГДОК, входящую в Группу НЛМК. Строительство жилых домов вблизи карьера началось в 2000-х.

По результатам народного схода жители решили создать инициативную группу, которая совместно с районными и муниципальными властями намерена добиваться решения проблемы.

«В воскресенье 2 февраля генеральный директор компании «Стагдок», входящей в Группу НЛМК, принял участие во встрече с жителями села Введенка Липецкого района. Собравшиеся обсудили планируемое развитие добычи известняка в карьере «Стагдок». Участников встречи заверили, что разработка карьера ведется в границах горного отвода, утвержденного надзорными органами, с соблюдением всех нормативных требований. Была достигнута договоренность сформировать совместную рабочую группу для конструктивного обсуждения вопросов, которые беспокоят жителей окрестных сел. «Стагдок» всегда активно взаимодействовал с жителями района и намерен поддерживать диалог в дальнейшем», сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «НЛМК». 

В прокуратуре Липецкой области GOROD48 сообщили, что конкретно по этому факту в прокуратуру пока никто официально не обратился. Но, в настоящее время прокуратура Липецкой области проводит проверку соблюдения земельного законодательства в деятельности хозяйствующих субъектов. В рамках этой проверки прокуратура Липецкого района проверит соблюдение законодательства в деятельности компании СТАГДОК.

Фото: old.rudnik.ru

 
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