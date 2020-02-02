Пешеход погиб под колёсами автобуса

Смертельное ДТП произошло на кольце в районе остановки «Лесная» в Левобережье. Мужчина появился на дороге внезапно.

Сегодня вечером на кольцевой развязке улиц 9 Мая и Металлургов в Липецке произошло смертельное ДТП: пешеход попал под колёса автобуса 325-го маршрута. По словам водителя автобуса, пешеход выскочил под автобус со стороны клумбы. Приближаясь к кольцу со стороны улицы 9 Мая, водитель автобуса начал притормаживать, отвлёкся на автомобиль и потом услышал удар. Пешеход погиб на месте аварии.