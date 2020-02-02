Происшествия

33 минуты назад

Пешеход погиб под колёсами автобуса

6 832
#Авария #ДТП
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Пешеход погиб под колёсами автобуса

Смертельное ДТП произошло на кольце в районе остановки «Лесная» в Левобережье. Мужчина появился на дороге внезапно.

Сегодня вечером на кольцевой развязке улиц 9 Мая и Металлургов в Липецке произошло смертельное ДТП: пешеход попал под колёса автобуса 325-го маршрута. По словам водителя автобуса, пешеход выскочил под автобус со стороны клумбы. Приближаясь к кольцу со стороны улицы 9 Мая, водитель автобуса начал притормаживать, отвлёкся на автомобиль и потом услышал удар. Пешеход погиб на месте аварии.
6 832
#Авария #ДТП
1

Комментарии (6)

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вася

12 минут назад
Ден, да небось бухой был пошел цветов на клубе для жены нарвать а автобуснику теперь по 109 ук сидеть
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Страна

16 минут назад
Обязать всех пешеходов, Нужно вшить чип с зарплатной карточкой всем в руку и тогда гайцы терминалом будут снимать штраф с тупых пешеходов
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Ден

16 минут назад
И куда его хер понес?
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Вася

19 минут назад
Автобусника жаль
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Обязать всех пешеходов

21 минуту назад
Сдавать экзамен на права пешехода!
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КПРФ

22 минуты назад
Дмитрий с Сселок наш активист
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