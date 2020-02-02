Происшествия
43 минуты назад
На улице Папина сбили пешехода
Авария произошла на перекрестке с улицей Водопьянова.
Сегодня в 18:28 на переходе через улицу Папина на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова сбили пешехода. Очевидцы аварии сообщают, что пешеход пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. Момент ДТП зафиксировали камеры уличного наблюдения.
Видео: Роман Бадулин
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Видео: Роман Бадулин
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Ик-3
житель
молодой тупняк
Дарья
артем