На улице Папина сбили пешехода

Авария произошла на перекрестке с улицей Водопьянова.

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Сегодня в 18:28 на переходе через улицу Папина на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова сбили пешехода. Очевидцы аварии сообщают, что пешеход пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. Момент ДТП зафиксировали камеры уличного наблюдения.Видео: Роман Бадулин