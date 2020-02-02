Происшествия

43 минуты назад

На улице Папина сбили пешехода

11 700
#авария #ДТП
1
На улице Папина сбили пешехода

Авария произошла на перекрестке с улицей Водопьянова.

Сегодня в 18:28 на переходе через улицу Папина на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова сбили пешехода. Очевидцы аварии сообщают, что пешеход пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. Момент ДТП зафиксировали камеры уличного наблюдения.

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Видео: Роман Бадулин
11 700
#авария #ДТП
1

Комментарии (11)

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1

2 минуты назад
Учитывая погодные условия, нужно вовсе 40 ехать.
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Для А

3 минуты назад
Я твой рот ипал.
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А кто же ещё виноват?

3 минуты назад
Как можно проезжать перекрёсток с максимальной скоростью? У тебя главная, а вдруг второстепенный КамАЗ без тормозов?
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Житель

4 минуты назад
Ублюдок куда гнал на перекрестке, не видил что ли пешехода.
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А

7 минут назад
Отсталь от толпи, а водител как с куя сорвалься прямо на него газанул
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Ик-3

10 минут назад
Когда тебя ведут под конвоем, никуда не попадёшь.
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житель

12 минут назад
артем, мЕЖДУ 1 И 2 СЕКУНДОЙ ВИДЕО
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молодой тупняк

17 минут назад
справа в нижнем углу.
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Дарья

21 минуту назад
Я слепая.Ничего не вижу.
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артем

23 минуты назад
и где сбили ? на видео все как обычно
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