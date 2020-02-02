Челябинский урбанист подумает над преображением привокзальной площади в Липецке

Эксперт из Челябинска Лев Владов приехал в Липецк по приглашению мэра города Евгении Уваркиной. Урбанист просит присылать ему пожелания и советы насчет преображения нашего города.

Челябинский урбанист Лев Владов приехал в Липецк для разработки концепции реконструкции привокзальной площади на улице Гагарина в Липецке. Мужчину в город пригласила мэр Липецка Евгения Уваркина. Эксперт оценил потенциал нашего вокзала, назвав его просто «космическим», и попросил помощи у членов липецких урбан-вело-сообществ. Урбанисту и администрации Липецка нужно найти грамотное взвешенное решение по реконструкции организации движения на привокзальной площади.Напомним, 23 октября 2019 года, глава Липецка Евгения Уваркина в своем аккаунте в Instagram сообщила о начале работы над благоустройством привокзальной площади. Причиной для переосмысления пространства стала жалоба городской активистки. Площадь включили с перечень общественных пространств, для которых разработают дизайн-проект. Реконструкцию запланировали на 2020 год.