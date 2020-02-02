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Челябинский урбанист подумает над преображением привокзальной площади в Липецке
Эксперт из Челябинска Лев Владов приехал в Липецк по приглашению мэра города Евгении Уваркиной. Урбанист просит присылать ему пожелания и советы насчет преображения нашего города.
Напомним, 23 октября 2019 года, глава Липецка Евгения Уваркина в своем аккаунте в Instagram сообщила о начале работы над благоустройством привокзальной площади. Причиной для переосмысления пространства стала жалоба городской активистки. Площадь включили с перечень общественных пространств, для которых разработают дизайн-проект. Реконструкцию запланировали на 2020 год.
Я
Тигр
Серхан
Лев
Уметь надо работать .
смех
Нойз
Да нет
наталья
Откуда бабло появится ?