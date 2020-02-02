Общество

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Челябинский урбанист подумает над преображением привокзальной площади в Липецке

24 690
#урбанистика #общественное пространство

Эксперт из Челябинска Лев Владов приехал в Липецк по приглашению мэра города Евгении Уваркиной. Урбанист просит присылать ему пожелания и советы насчет преображения нашего города.

Челябинский урбанист Лев Владов приехал в Липецк для разработки концепции реконструкции привокзальной площади на улице Гагарина в Липецке. Мужчину в город пригласила мэр Липецка Евгения Уваркина. Эксперт оценил потенциал нашего вокзала, назвав его просто «космическим», и попросил помощи у членов липецких урбан-вело-сообществ. Урбанисту и администрации Липецка нужно найти грамотное взвешенное решение по реконструкции организации движения на привокзальной площади.




Напомним, 23 октября 2019 года, глава Липецка Евгения Уваркина в своем аккаунте в Instagram сообщила о начале работы над благоустройством привокзальной площади. Причиной для переосмысления пространства стала жалоба городской активистки. Площадь включили с перечень общественных пространств, для которых разработают дизайн-проект. Реконструкцию запланировали на 2020 год.
24 690
#урбанистика #общественное пространство

Комментарии (24)

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Я

23 минуты назад
Хватит красть...
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Тигр

23 минуты назад
Жэнька любит молодое мясцо.
ответить

Серхан

27 минут назад
Каменный лог хотя бы доделали управленцы ХРЕНОВЫ.
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Лев

29 минут назад
Глянь в зоопарке на зверей. Слон- тот чуваш, а Лев- хибрей
ответить

Уметь надо работать .

29 минут назад
Да нет, и Путин не при чем и Уваркина .про оптимизацию школ ---наталья 11 минут назад Да причем Путин .Это все местная власть ни как Павлов не успокоится
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смех

31 минуту назад
Да нет, Уваркина пришла ила урбаниста и она не при чем ? А назови хоть одно деяния ,когда Уваркина была при чем ?
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Нойз

33 минуты назад
Это каменные джунгли, бетонное гетто, раскаленный асфальт, грязно-жёлтое лето. Низкочастотный гул, свинцовый воздух упруг, серые зомби движуться вокруг. Их глотает метро, захватывая в чрево, железные монстры снуют вправо и влево Кислотный рай для механических куриц, среди всей этой куйни звучит наш голос улиц Нет респекта уваженья нет, идут уличные войны и пока я здесь сзади мой клан, мои воины Выстоять на * ненависти боже дай нам силы. Господи! Какой же всё это бред сивой кобылы
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Да нет

34 минуты назад
Игорь, она то тут а и не при чём. Есть и зам у Лысого по городу и КОМАНДА ребят, что из бизнеса со слов опять же Лысого потянулась. И конечно же наследство тербунят, что новый мост на Новолипецк оставили без знака ограничения грузоподьемности. За миллиард то мост. Как то вот ещё бы не отказаться Лысому от перспективы войти в совет. Куда ДимОна замом отправили. А народ тут ещё и с такой мелочью, как Привокзальная площадь.... Не дай Бог из Москвы денег дадут. Миллиард.... Не дай Бог....
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наталья

35 минут назад
Господи да сделайте Нижний парк стыдно смотреть.. Уваркина не знает куда потратить бюджетные деньги
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Откуда бабло появится ?

37 минут назад
- В 2020 году в Липецке преобразятся парк Победы, площадь Героев, площадь Победы, бульвар Белана, будет закончена реконструкция Нижнего парка (II этап) – всего в 2020 году запланировано реконструировать 53 общественных территории, на что выделено из федерального и областного бюджетов 200 млн рублей
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