Липчане сверкнули в хоккейном «матче звезд»

Никита Вахромеев отметился результативной передачей, а Егор Сафронов - голом.

Хоккеисты, имеющие отношение к Липецку, оказались на виду в игре за «Кубок Поколения», которая по сути является «Матчем «звезд» в Национальной Молодежной хоккейной лиге (НМХЛ) и Студенческой хоккейной лиге (СХЛ). Традиционная встреча, в которой встретились сборные двух лиг, на этот раз прошла в Перми, и завершилась победой «студентов» над сборной НМХЛ – 6:5 в овертайме.

Лучший бомбардир МХК «Липецк» Никита Вахромеев под 17-м «харламовским» номером отказался причастен к первому голу в матче. На 9-й минуте Никита отобрал шайбу в чужой зоне и начал атаку, которую точным броском завершил Даниил Алексеев из ГОУР-Карелия из Кондопоги – 1:0.

Сборная НМХЛ во втором периоде вела в счете с преимуществом в две шайбы, затем позволила соперникам сравнять счет, и вновь вышла вперед – 3:2.

За 15 секунд до второго перерыва команда СХЛ вновь восстановила равенство, причём шайбу в большинстве у «студентов» забросил бывший капитан «Липецка» Егор Сафронов, ныне представляющий тамбовскую «Державу» - 3:3.

Голевые «догонялки» продолжились и в третьем периоде, а в овертайме обе команды по разу побывали в меньшинстве – с той лишь разницей, что сборная СХЛ своим шансом воспользовалась.



Таким образом "студенты" взяли реванш за прошлогоднее порежение от сильнейших игроков НМХЛ - 2:4. Счет в серии сравнялся - 1-1, а до этого матчи проходили в другом формате: сборная Западной конференции НМХЛ играла против "Востока".



Отметим, что почетным гостем мероприятия стал олимпийский чемпион-1992, десяток лет отыгравший в НХЛ «Русский Танк» Андрей Коваленко.

После матча игроки разъехались по своим клубам – в частности Вахромееву нужно быть во всеоружии 4 и 5 февраля, когда «Липецк» во дворце спорта «Звездный» будет принимать лидера Западной конференции «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга.

НМХЛ – СХЛ – 5:6 ОТ (1:0,2:3,2:2, 0:1)



Голы: 1:0 – Алексеев (Воробьев, Вахромеев, 10:00), 2:0 – Глазунов (Сурков, 20:22, бол.), 1:2 – Мухамедзянов (Коновалов, 30:02, бол.), 2:2 – Риянов (Войтко, Зорин 34:35), 3:2 – Зорин (Риянов, 37:10, бол.), 3:3 – Сафронов (Кривопустов, 39:45, бол.), 4:3 – Войтко (41:03), 4:4 – Березкин (Печора, 42:22), 5:4 – Ходырев (Попов, Древаль, 48:00), 5:5 – Сурков (49:58), 5:6 – Тетерин (62:52, бол.).

46-31, в створ: 38-22. Вбрасывания: 28-38. Штраф: 20-16.

Главные судьи: Андрей Зосимов, Евгений П. Литвинов. Линейные судьи: Егор Булычёв, Игорь Зимирев .

1 февраля 2020 г. Пермь, ЛД СК им. В. Сухарева.

Фото shlru.ru

