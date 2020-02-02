Ремонт улицы Водопьянова отдали тамбовчанам

Компания из соседнего региона оказалась единственным участником тендера на большой дорожный ремонт. По условиям договора тамбовчане должны приступить к работам на Заводской площади и улице Водопьянова уже в феврале.





Согласно условиям тендера, подрядчик должен будет приступить к началу работ сразу после подписания договора, то есть в феврале. Тамбовчанам предстоит провести демонтаж и монтаж бортовых камней, выровнять люки колодцев и ливневок с дорогой, заменить изношенное основание дорог и тротуаров, выложить георешетки, заменить покрытие дрог и пешеходных зон, в районе остановок — уложить плитку, нанести дорожную разметку, отремонтировать ограждения, знаки и светофоры. На все эти работы подрядчику отведен срок до 1 сентября.



Стоит отметить, что в 2020 году администрация Липецка начала тендеры на дорожные ремонты сразу после новогодних каникул, то есть небывало рано. Причина такой спешки – минимизация риска принимать объекты позже срока и в зиму. Заметим, что этот тендер был проверен региональной антимонопольной службой, так как на условия, прописанные липецкими чиновниками, Управление главного смотрителя завершило определение подрядчика на ремонт улицы Водопьянова и Заводской площади в Липецке. Единственным участником электронного аукциона оказалась тамбовская компания «Аркс 7». Тамбовчане снизили первоначальную стоимость контракта почти на полмиллиона и предложили за свои услуги 107 942 420 рублей. Сейчас стороны занимаются оформлением контракта.Согласно условиям тендера, подрядчик должен будет приступить к началу работ сразу после подписания договора, то есть в феврале. Тамбовчанам предстоит провести демонтаж и монтаж бортовых камней, выровнять люки колодцев и ливневок с дорогой, заменить изношенное основание дорог и тротуаров, выложить георешетки, заменить покрытие дрог и пешеходных зон, в районе остановок — уложить плитку, нанести дорожную разметку, отремонтировать ограждения, знаки и светофоры. На все эти работы подрядчику отведен срок до 1 сентября.Стоит отметить, что в 2020 году администрация Липецка начала тендеры на дорожные ремонты сразу после новогодних каникул, то есть небывало рано. Причина такой спешки – минимизация риска принимать объекты позже срока и в зиму. Заметим, что этот тендер был проверен региональной антимонопольной службой, так как на условия, прописанные липецкими чиновниками, пожаловать сразу три организации. В УФАС не нашли оснований для отмены торгов.