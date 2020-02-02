Общество

сегодня, 17:51

Ремонт улицы Водопьянова отдали тамбовчанам

11 869
#тендер #ремонт #дороги
2
Ремонт улицы Водопьянова отдали тамбовчанам

Компания из соседнего региона оказалась единственным участником тендера на большой дорожный ремонт. По условиям договора тамбовчане должны приступить к работам на Заводской площади и улице Водопьянова уже в феврале.

Управление главного смотрителя завершило определение подрядчика на ремонт улицы Водопьянова и Заводской площади в Липецке. Единственным участником электронного аукциона оказалась тамбовская компания «Аркс 7». Тамбовчане снизили первоначальную стоимость контракта почти на полмиллиона и предложили за свои услуги 107 942 420 рублей. Сейчас стороны занимаются оформлением контракта.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен будет приступить к началу работ сразу после подписания договора, то есть в феврале. Тамбовчанам предстоит провести демонтаж и монтаж бортовых камней, выровнять люки колодцев и ливневок с дорогой, заменить изношенное основание дорог и тротуаров, выложить георешетки, заменить покрытие дрог и пешеходных зон, в районе остановок — уложить плитку, нанести дорожную разметку, отремонтировать ограждения, знаки и светофоры. На все эти работы подрядчику отведен срок до 1 сентября.

Стоит отметить, что в 2020 году администрация Липецка начала тендеры на дорожные ремонты сразу после новогодних каникул, то есть небывало рано. Причина такой спешки – минимизация риска принимать объекты позже срока и в зиму. Заметим, что этот тендер был проверен региональной антимонопольной службой, так как на условия, прописанные липецкими чиновниками, пожаловать сразу три организации. В УФАС не нашли оснований для отмены торгов.
11 869
#тендер #ремонт #дороги
2

Комментарии (11)

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Отлично разъяснил

17 минут назад
Шо то тут нечисто. .., эд 24.01.2020 13:30 Город 48, называя эти организации дорожниками, вы откуда это взяли? Зайдите в интернет, там написано: Юр.лицом ООО "КС-СТРОЙ" подано 265 жалоб в ФАС, при этом организация участвовала в 1 закупке (отношение жалоб к закупкам, в которых юр.лицо выступает в роли поставщика, составляет 26500,00%). 26 жалоб находятся на рассмотрении. Из 230 рассмотренных жалоб признаны обоснованной 3, 11 – обоснованной частично, 216 – необоснованной. 81,51% жалоб в ФАС, поданных юр.лицом ООО "КС-СТРОЙ" являются необоснованными.Юр.лицом ООО "СТРОЙРЕСУРС" подано 82 жалобы в ФАС, данных об участии организации в закупках нет. 9 жалоб находятся на рассмотрении. Из 72 рассмотренных жалоб признаны обоснованной 36, 22 – обоснованной частично, 14 – необоснованной. 17,07% жалоб в ФАС, поданных юр.лицом ООО "СТРОЙРЕСУРС" являются необоснованными. Эти организации просто пишут жалобы, вдруг им заплатят просто так.
ответить

Шо то тут нечисто. ..

23 минуты назад
Это уже не тендер когда участвует один участник. Почему антимонопольщикам жаловались на условия тендера три организации?
ответить

Мусар Нарытов

27 минут назад
Мальчик кончил в тампон
ответить

Делальщики разворотов

41 минуту назад
Диман, уже пошли делать!
ответить

читатели сайта

44 минуты назад
Диман, мы не умеем. Тебе лучше к дорожникам обратиться!
ответить

Такой ляять

46 минут назад
Треш намечается весной в городе
ответить

Диман

57 минут назад
Сделайте разворот в районе 15 мкр
ответить

100 пудов

сегодня, 18:13
реинкарнация сталь-м
ответить

Сомневающийся

сегодня, 18:08
Сталь-м переименовалась ?
ответить

я

сегодня, 18:03
Весело в этом году в городе будет: пешком ходить будем! Проспект Победы, ул.Водопьянова, Баумана, мост на Новой Жизни- сплошной ремонт! Весь город в пробках стоять будет!
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