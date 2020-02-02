Общество

50 минут назад

Дом для сирот построили кое-как

5 576
#претензия #строительство
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Дом для сирот построили кое-как

Заказчику строительства пришлось добиваться устранения дефектов в суде.

Арбитражный суд Липецкой области обязал строительную компанию провести дефектный ремонт в доме, который они возвели для детей-сирот в селе Долгоруково. Еще до окончания гарантийного срока в жилье нашли массу недостатков.

Летом 2013 года управление капитального строительства Липецкой области подписало договор на строительство жилого дома для детей-сирот на улице Тимирязева в селе Долгоруково. Уже в ноябре 2013 года дом сдали в эксплуатацию. За пару месяцев до окончания гарантийного срока во время проверки были выявлены дефекты в строительных работах. В одной из квартир заплесневели стены, на входе в подъезд отвалилась плитка, по отмостке пошли трещины. Полтора года представители управления капитального строительства добивались от подрядчика устранения дефектов, но вторая сторона соглашения претензии отклоняла: якобы дефекты образовались не из-за недосмотра строителей, а из-за ненадлежащей эксплуатации здания живущими в нем людьми. Тогда заказчиком было принято решение обратиться в суд.

Для оценки степени ответственности подрядчика была проведена серия судебных экспертиз. Было установлено, что качество проведенных строительных работ в жилом доме для сирот соответствует требованиям проектно-сметной документации. Но работы были проведены с нарушениями. Эксперты пришли к выводу, что трещины в отмостке – следствие неточных проектных решений, несоответствия фактически выполненных работ проектным решениям, а так же свою роль некачественный керамический кирпич. Кроме того, дом действительно некачественно эксплуатировали: в холодное время года его не протапливали и не чистили от снега, что тоже вызвало дефекты.

Суд пришёл к выводу, что подрядчик должен в течение месяца устранить трещины от мостки по всему периметру дома, а также восстановить целостность плиточного покрытия и кирпичной облицовки.
5 576
#претензия #строительство
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Комментарии (5)

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В США нет детских домов .

11 минут назад
В пиндосии, пусть даже там рубят бабло в одном месте , а у нас в трех ,разницу улавливаешь ?
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В США нет детских домов .

12 минут назад
В пиндосии, а другого ответа никто и не ожидал . За 20 лет в РФ можно было убрать эту тройную коррупцию , но оно коррупционерам нано ?
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В пиндосии

21 минуту назад
В США нет детских домов, есть временные приюты пока им семью не найдут, Department of Children and Family Services – DCFS, а там на детишках еще то бабло рубят...
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Сирота Казанская

24 минуты назад
И для тех, кто не сирота, тоже строят кое-как! По-другому они не могут!
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В США нет детских домов .

30 минут назад
Тройная коррупция в РФ , в детских домах , у чинуш , у т н. подрядчиков .
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