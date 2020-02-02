Начало разгрому липецкого мини-футбола положил 43-летний бразилец

Липчан «раскатали» в Подмосковье – третье поражение кряду

Никаких положительных эмоций не вызвала игра липецкого мини-футбльного клуба в подмосковном Щёлково против «Газпром-Бурения», а результат – и подавно. Липчан сегодня «раскатали» с классическим счётом – 3:0.

Свои первые игры за команду в сезоне провели пополнившие клуб по ходу чемпионата экс-игроки уфимской «Алги» Игорь Зайков и Сергей Волошин. Любопытно, что GOROD48 сообщил об их переходе еще в четверг, 30 января, а официальные службы самого клуба – только вчера накануне игры. Что же, если уж отставать, то по всем фронтам.

Новобранцы вышли во второй четверке, заменив в ней Бориса Муратова и Адалата Хейруллаева. Их партнерами оказались Вадим Цай и Андрей Хромых – впрочем, последний еще в первом тайсме присел на скамейку и вместо него начал выходить Павел Назаров. Первое звено привычно составили Джабраил Алханов, Роман Адамов, Сергей Кондратьев и Максим Истомин.

Зайков и Волошин – иногородние «легионеры», а вот внесенных в заявку клуба коренных липчан Артёма Зайцева и Александра Паламарчука (на сайте АМФР они уже официально значатся игроками клуба) в Подмосковье… даже не взяли. А ведь многие болельщики просили привлечь в команду именно этих парней, долгое время ковавших славу липецкого мини-футбола? Неужели их заявили только для галочки, чтобы, например, показать, что в команде, костяк которой составляют иногородние, на бумаге числятся и местные игроки?

Липчане готовились к этому матчу две недели (последняя игра 18 января была проиграна на выезде столичной «Красной Гвардии), а «Газпром-Бурение» в среду провел тяжелейший матч четвертьфинала Кубка России в гостях у нижегородского «Оргхима». «Бурильщики» выиграли 4:2, но не прошли в полуфинал из-за поражения в первом матче со счётом – 0:3. После той битвы щёлковцы не досчитались в своих рядах трёх игроков основы Максима Мухутдинова, Александра Райхеля и Константина Левина.

Но даже в ослабленном составе «Газпром-Бурение» имел преимущество, и если бы судьи не ошиблись, отменив гол Никиты Илько за якобы игру рукой, то хозяева вышли бы вперед еще в середине первого тайма.

Липчане продержались в Щёлково почти целый тайм – до тех пор, пока на площадку не вышел опытнейший 43-летний (!) Жоан, обладатель множества титулов, в том числе – трех Кубков УЕФА. Двух секунд ему хватило, чтобы организовать гол: на последней минуте первого тайма Жоан с углового сделал передачу на Ивана Кондратенкова, тот пробил в ближнюю «девятку», но липецкий вратарь Ярослав Плево не выручил.

Во втором тайме «бурильщики» сумели развить преимущество. Спустя 5 минут после перерыва хозяева в очередной раз удачно применили прессинг в середине площадки – Денис Целюх перехватил мяч у Вадима Цая и вывел на ударную позицию Никиту Илько, который низом с бильярдной точностью поразил дальний угол – 2:0.

В следующей атаке хозяев Андрей Ширяев чуть не сломал штангу липецкий ворот. Но думать об обороне гостям было уже недосуг: за 8 минут до конца матча главный тренер липчан Сергей Малышев выпустил «вратаря-гонялу», в роли которого привычно выступил Вадим Цай.

Проявлять себя ему, правда, пришлось не в атаке, а в нейтрализации опасных выпадов хозяев – пару раз Цай действительно спас.

Но 3 минуты Целюх со своей половины площадки поразил пустые ворота липчан – 3:0.

Добавим, что во всех трех матчах в 2020 году липчане потерпели поражение. А сегодня еще и впервые не забили ни одного гола. В турнирной таблице команда скатилась уже на 6-е место.

«Газпром Бурение» (Щёлково) - Липецк - 3:0 (1:0)

Голы: Кондратенков, 25 (1:0). Илько, 30 (2:0). Целюх, 47 (3:0).

«Газпром Бурение»: Д.Бондарев (к) - Балдин, Аносов, Е.Казаков, Ширяев - Г.Сергеев, Целюх, Илько, Кондратенков - Жоан.

Липецк: Плево - Алханов, Адамов, Кондратьев, Истомин (к) - Цай, Волошин, Зайков, А.Хромых - Назаров.

Предупреждение: Волошин, 16. Фолы: 4-7 (3-5).

Судьи В.Чумейко (Оренбург), В.Мамедов (Москва).

2 февраля. Щёлково. УСК «Подмосковье». 400 зрителей.