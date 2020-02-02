Атлантический циклон не отпускает дождь и снег из Липецкой области

В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона, пройдет дождь различной интенсивности, ночью местами туман. Среднесуточные температуры составят 2 градуса тепла, что на 12 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем местами небольшой дождь, ночью местами туман. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем будет от 1 до 6 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от 2 до 4 градусов тепла.



3 февраля стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 36 градусов мороза.