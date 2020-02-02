Общество

28 минут назад

Атлантический циклон не отпускает дождь и снег из Липецкой области

2 204
#снег #дождь #циклон
Атлантический циклон не отпускает дождь и снег из Липецкой области

В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона, пройдет дождь различной интенсивности, ночью местами туман. Среднесуточные температуры составят 2 градуса тепла, что на 12 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем местами небольшой дождь, ночью местами туман. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем будет от 1 до 6 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от 2 до 4 градусов тепла. 

3 февраля стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 36 градусов мороза.
2 204
#снег #дождь #циклон

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

22 минуты назад
я уроки еще не сделал, позже...
ответить

Мама Васи

25 минут назад
Сынок, твой выход!1
ответить

Еще в рубрике

Липчане разбирают путевки в Турцию как горячие пирожки
#туризм #Турция
14
Липчане разбирают путевки в Турцию как горячие пирожки

сегодня, 16:25

Общество
Дом для сирот построили кое-как
#претензия #строительство
8
Дом для сирот построили кое-как

сегодня, 15:23

Общество
Липчанка настаивает на отказе от оптимизации школ
#оптимизация #образование #школа
51
Липчанка настаивает на отказе от оптимизации школ

сегодня, 13:10

Общество
Липчан уже сутки не выпускают из Грузии
#снег #дорога #Грузия
30
Липчан уже сутки не выпускают из Грузии

сегодня, 12:51

Общество
В Липецке расцвели подснежники
#погода #зима #растения
15
В Липецке расцвели подснежники

сегодня, 11:09

Общество
Липчане встретились с одноклассниками
#соцсети #школа
Липчане встретились с одноклассниками

сегодня, 10:17

Общество