Общество

18 минут назад

Липчан уже сутки не выпускают из Грузии

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#снег #дорога #Грузия #пробка
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Липчан уже сутки не выпускают из Грузии

Наши соотечественники не могут попасть в Россию. Огромный автокараван растянулся перед границей на несколько километров. Сотрудники пограничной службы хранят молчание, а автомобилисты и их пассажиры уже теряют терпение.

Десятки жителей Липецкой области застряли на границе Грузии и России и не могут попасть домой. Об этом GOROD48 сообщил житель Хлевенского района Артур Акобян, который уже сутки стоит в огромной пробке в 54 км от Тбилиси по направлению к российско-грузинской границе.

- Грузинская полиция утверждает, что из-за погоды закрыт перевал перед границей. Но почему-то машины с грузинскими номерами пограничники пропускают, а нас — россиян, украинцев, азербайджанцев и армян, который едут с российскими и армянскими номерами, держат в этом снежном плену, - рассказывает липчанин.

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Артур Акобян утверждает, что сотрудники пограничной службы никак не комментируют происходящее и то, почему никому, кроме грузин, не дают проехать. По данным местной прессы, дорога между Россией и Грузией перекрыта из-за сильного снегопада и опасности схода лавин. Представители властей заверили, что расчистка дороги от снега начнется сразу же, как только будет снята лавинная опасность, после чего движение на перевале возобновится в обычном режиме.

Для тех, кто застрял на границе, по словам липчанина, якобы организовали пункты питания и обогрева, но на самом деле всем путникам приходится за свой счет питаться в придорожном кафе по астрономическим ценам.

Напомним, липчане не в первый раз попадают в неприятности в Грузии. Так, в 2015 году наших туристов из-за погодных условий пришлось эвакуировать с горнолыжного курорта на вертолете. Летом 2016 года две липчанки попали в жуткую аварию в Грузии. Таксист, везший девушек, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.
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#снег #дорога #Грузия #пробка
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Комментарии (2)

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Гость

6 минут назад
Так и пишите,что застряли армяне,возвращающиеся с исторической родины в Россию.
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Водитель

8 минут назад
А зачем туда поехали?
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