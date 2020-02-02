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МакSим уходит со сцены. Певица больна

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Музыкальную карьеру приостановила 36-летняя певица из Казани Марина Абросимова, известная широкой публике под псевдонимом МакSим. Как рассказала ее менеджер Маргарита Соколова, решение артистки связано с проблемами со здоровьем.

«Мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок начиная с сегодняшнего дня», — написала менеджер в Instagram. Все концерты МакSим отменены. В ближайшее время выйдет только новая песня «Преданным», а других мероприятий и треков не будет.

Соколова уточнила, что певица получила травмы в автоаварии в 2019 году. ДТП произошло 23 апреля прошлого года. Причиной стало пробитое колесо. Сообщалось, что МакSим перенесла краткосрочную потерю памяти, сообщает www.rosbalt.ru

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