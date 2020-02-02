Общество

30 минут назад

В Липецке расцвели подснежники

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#погода #зима #растения #цветение
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Эта зима удивляет своими погодными сюрпризами.

В объектив фотографа Дины Росс попала необычная для января картина. В Липецке расцвели подснежники, утверждает девушка. Фотосвидетельство удивительной для зимы находки липчанка опубликовала в Instagram.

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Напомним, ранее на улице Семашко в Липецке заметили сирень с распускающимися почками. Для столь мягкой зимы – это ожидаемый сюрприз, объяснила кандидат биологических наук.
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#погода #зима #растения #цветение
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Комментарии (5)

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Счёт от Квадры !

1 минуту назад
Путинской чёрной дыры !, Заоблачен !, Но Путин не виноват.., и мы топим улицу !, Всё это тепло перейдёт на сковородку, на который будут жарить Путина черти !.
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житель

11 минут назад
это КВАДРА во всем виновата!
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Прощай сибирь !

17 минут назад
Что ушла в Китай !, Китайцы есть на чем подумать, за коронавирус !, А самое главное слава великому Путину!!!, который ни в чем не виноват !.
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Вася

22 минуты назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Хохлы на газельке

23 минуты назад
А люки канализационные и не замерзали
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