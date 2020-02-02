Общество
30 минут назад
В Липецке расцвели подснежники
Эта зима удивляет своими погодными сюрпризами.
В объектив фотографа Дины Росс попала необычная для января картина. В Липецке расцвели подснежники, утверждает девушка. Фотосвидетельство удивительной для зимы находки липчанка опубликовала в Instagram.
Напомним, ранее на улице Семашко в Липецке заметили сирень с распускающимися почками. Для столь мягкой зимы – это ожидаемый сюрприз, объяснила кандидат биологических наук.
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Напомним, ранее на улице Семашко в Липецке заметили сирень с распускающимися почками. Для столь мягкой зимы – это ожидаемый сюрприз, объяснила кандидат биологических наук.
Счёт от Квадры !
житель
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Вася
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