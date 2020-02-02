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Горит «Лениздат». Люди из окон кричат о помощи
Пятиэтажное здание «Лениздата» горит в центре Петербурга утром 2 февраля. По сообщениям очевидцев, люди из окон кричат о помощи, пожарные уже приехали на место.
Пресс-служба ГУ МЧС по городу докладывает, что пылает дом №59А по набережной Фонтанки. Огнём охвачены 100 квадратных метров на предпоследнем, четвёртом этаже. Уровень пожара повышен до второго номера, сообщает www.fontanka.ru
Пресс-служба ГУ МЧС по городу докладывает, что пылает дом №59А по набережной Фонтанки. Огнём охвачены 100 квадратных метров на предпоследнем, четвёртом этаже. Уровень пожара повышен до второго номера, сообщает www.fontanka.ru