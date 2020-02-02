В мире

19 минут назад

В Новосибирске на людей обрушилась крыша кафе, есть погибшие

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В Новосибирске на людей обрушилась крыша кафе, есть погибшие

По предварительным данным, кровля обвалилась под весом скопившегося на ней снега

В воскресенье в Новосибирске произошло ЧП: на бульваре Молодежи обвалилась кровля раздевалки кафе, пристроенной к основному зданию. В этот момент в помещении находились сотни людей.

Около 200 человек эвакуировались самостоятельно, ещё пятерых достали из-под завалов, несколько человек до сих пор не найдены.

— Всего извлечено пять человек, в том числе девушка без признаков жизни. Под завалами находятся до пяти человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Площадь обрушения составила 240 квадратов. По одной из версий, крыша могла обвалиться под тяжестью скопившегося на ней снега.

На месте продолжают работать спасатели. Выясняются обстоятельства происшествия, сообщает ngs24.ru

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