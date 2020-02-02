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19 минут назад
В Новосибирске на людей обрушилась крыша кафе, есть погибшие
По предварительным данным, кровля обвалилась под весом скопившегося на ней снега
В воскресенье в Новосибирске произошло ЧП: на бульваре Молодежи обвалилась кровля раздевалки кафе, пристроенной к основному зданию. В этот момент в помещении находились сотни людей.
Около 200 человек эвакуировались самостоятельно, ещё пятерых достали из-под завалов, несколько человек до сих пор не найдены.
— Всего извлечено пять человек, в том числе девушка без признаков жизни. Под завалами находятся до пяти человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Площадь обрушения составила 240 квадратов. По одной из версий, крыша могла обвалиться под тяжестью скопившегося на ней снега.
На месте продолжают работать спасатели. Выясняются обстоятельства происшествия, сообщает ngs24.ru
Около 200 человек эвакуировались самостоятельно, ещё пятерых достали из-под завалов, несколько человек до сих пор не найдены.
— Всего извлечено пять человек, в том числе девушка без признаков жизни. Под завалами находятся до пяти человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Площадь обрушения составила 240 квадратов. По одной из версий, крыша могла обвалиться под тяжестью скопившегося на ней снега.
На месте продолжают работать спасатели. Выясняются обстоятельства происшествия, сообщает ngs24.ru