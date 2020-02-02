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24 минуты назад
Первый зараженный короновирусом умер вне Китая
Первую смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксировали на Филиппинах, умер 44-летний мужчина из Уханя, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Уточняется, что он был вторым по счету больным на Филиппинах, у кого подтвердили коронавирус. Смерть наступила 1 февраля, сообщает ria.ru.
Уточняется, что он был вторым по счету больным на Филиппинах, у кого подтвердили коронавирус. Смерть наступила 1 февраля, сообщает ria.ru.