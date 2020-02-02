Липчане встретились с одноклассниками

Первые выходные февраля – традиционное время ностальгии по школьным и студенческим годам. В эти дни многие посещают встречи выпускников.

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Видео:ekaterinastrelnikova0103



Видео:ekaterinastrelnikova0103

Объятья, цветы, смех и воспоминания. Без этого вряд ли обходится хоть одна встреча одноклассников или однокурсников. Липчане не поступились традицией и в эти выходные если не сходили к любимым учителям или не встретились с друзьями по учебе, то хотя бы с теплом вспомнили юные годы. И, конечно, рассказывают о своих встречах и переживаниях в социальных сетях.