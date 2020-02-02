сегодня, 10:17
Липчане встретились с одноклассниками
Первые выходные февраля – традиционное время ностальгии по школьным и студенческим годам. В эти дни многие посещают встречи выпускников.
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МОЕ СТУДЕНЧЕСТВО Говорят, что студенчество - самое крутое время в жизни! и вы знаете, я ПОЛНОСТЬЮ с этим СОГЛАСНА! Нет, я не говорю, что сейчас все плохо и скучно. НЕТ! Сейчас все по разному, по другому. Но время обучения в колледже и институте я не забуду никогда! Начнем с колледжа. ЛОКИ им. К.Н. Игумнова. Он дал мне все, что мог дать и даже больше! Это самое крутое время! Шикарные преподаватели, которым я могу поклониться в ноги, за все, что они дали, за их отношение к своим студентам, зха то, что показали нам жизнь и научили всему! За то, что спустя более 10 лет после выпуска ( а если быть точнее 12 ) они нас помнят, интересуются нашей жизнью и всегда рады нас видеть! Я благодарна всем, кто был со мной эти 4 года ( преподаватели, однокурсники, студенты с других отделений и курсов). Со многими мы общаемся по сей день, пусть не часто, но встречаемся. И знаете, я очень их люблю и всегда вспоминают с особой теплотой все наши истории Спасибо, что встретились на моем пути! Каждый человек во время студенчества как то повлиял на меня! ( В общем, я сейчас сборная солянка из всех студентов ЛОКИ А каким было ваше студенчество?P.S. и да, раньше не было навороченных смартфонов и крутых фотоаппаратов Именно поэтому большинство фоток того времени у меня храниться в альбоме дома и периодически просматривается. На компе есть всего лишь немного) #тураева48 #вспоминаюпрошлое #студенты #студенчество #колледж #колледжискусств #локи #ино #они #моипусечки #люблю #липецк #2004 #2008 #спасибо
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