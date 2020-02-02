5-я в сезоне передача Куликова помогла его команде обыграть обладателя Кубка Стэнли (ФОТО, ВИДЕО)

Наш земляк оказался причастен к сенсации в НХЛ.

Минувшей ночью сенсация произошла за океаном. «Виннипег», за который выступает единственный липчанин в НХЛ Дмитрий Куликов, на своем льду переиграл действующего обладателя Кубка Стэнли и лидера Западной конференции «Сент-Луис Блюз» - 5:2. Наш земляк помог своей команде результативной передачей.







Каждому матчу в НХЛ предшествует шоу

В конце второго периода 29-летний липецкий защитник решило обострить ситуацию, сблизился с воротами и резко бросил. Вратарь среагировал, но американский центрфорвард Джейк Рословик успел на добивание и оформил «дубль», сделав счет 2:0.



До конца периода «Джетс» забросили и третью шайбу усилиями Эндрю Коопа с передачи Рословика, признанного первой «звездой» матча.







Игра была сверхнапряженной

Самое интересное произошло в третьем периоде. Лидеры «Сент-Луиса» Брейден Шенн и Райан О`Райлли сократили отставание до минимума – 2:3. За полторы минуты до сирены «блюзмены» заменили голкипера шестым полевым игроком и получили две шайбы в пустые ворота от американца Блэйка Уилера и имеющего финское подданство Патрика Лайне – 5:2.







Куликов провел на льду 18 минут и 4 секунды, набрал 1 очко при показателе полезности «+». Кроме того, он 1 раз бросил по чужим воротам, совершил 4 силовых приема и заблокировал 1 бросок.

В текущем сезоне Дмитрий пропустил немало матчей из-за травм и болезней, но когда он здоров, то получает стабильное место в основном составе. Наш земляк в текущем сезоне провел 33 матча в сильнейшей лиге мира и набрал 6 (1+5) очков.







Куликов выходит на лёд

«Виннипег» сейчас ведет тяжелую борьбу за попадание в розыгрыш главного трофея мирового хоккея - Кубка Стэнли. Команда пока не попадает в зону плей-офф, занимая 4-е место в Центральном дивизионе (в следующий этап гарантированно выходят по 3 лучшие команды от каждого дивизиона, прим.). Есть еще надежда на wild-card (по два оставшихся клуба из Восточной и Западной конференций попадут в плей-офф по лучшим показателям, прим.), но и здесь «Виннипегу» нужно прибавлять.