Экс-футболист «Металлурга» сыграл против московского «Спартака»

Олег Кожемякин пытается закрепиться в составе "Ростова" и попасть в РПЛ.

Сегодняшний день, наверное, надолго врежется в память 24-летнего Олега Кожемякина, отлично знакомого болельщикам «Металлурга» по трём сезонам в нашей команде.

Сегодня экс-липчанину довелось сыграть против одного из самых популярных клубов России московского «Спартака». Это произошло в Дохе (Катар) на старте предсезонного Кубка с участием ведущих отечественных клубов. «Ростов», на просмотре в котором сейчас находится Кожемякин, дал бой спартаковцам и в итоге уступил – 1:2.

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин использовал два разных состава в каждом из таймов. Кожемякин вышел на поле после перерыва, заняв место в центре обороны. Вскоре москвичи открыли счет: на 49-й минуте отличился Резиуан Мирзов. На 75-й минуте он же удвоил преимущество «красно-белых», выскочив один на один с голкипером и красиво его переиграв.

Мяч престижа у «Ростова» на 89-й минуте забил имеющий шведское гражданство защитник Деннис Хаджикадунич.Причем к подаче болгарина Ивелина Попова со штрафного рвались оба центральных защитника ростовчан: Кожемякин и Хаджикадунич, но последний опередил и своих, и чужих.



Оценку игре Кожемякина дадут его тренеры, но в любом случае выйти на поле против «Спартака» - это то, о чем с детства мечтают многие мальчишки.

В одной группе с «Ростовом» на предсезонном турнире находятся еще «Партизан» из сербского Белграда (с ним играть 4 февраля) и столичный «Локомотив» (9 февраля). Впрочем, Валерий Карпин еще до старта призывал болельщиков многого не ждать от его команды, для которой во главе угла будет стоять не результат, а подготовка к официальным играм и просмотр новичков.

В другом матче группы «Партизан» и «Локомотив» сегодня разошлись миром – 1:1, а по пенальти выиграли сербы – 4:2.

Уроженец Кривого Рога и воспитанник Академии столичного «Локомотива» Олег Кожемякин выступал в «Металлурге» с 2014 по 2017 гг. – 78 матчей, 5 голов. Приходил перспективным юниором, а ушел – игроком основного состава. После Липецка его карьера пошла в гору: столичный «Локомотив-Казанка» (ФНЛ), ярославский «Шинник». В текущем сезоне он провел за команду Ярославля 24 матча, забил 1 гол и обратил на себя внимание клуба РПЛ. В «Металлурге» и других клубах Кожемякин выступал на месте опорного полузащитника, но тренер «Шинника» Александр Побегалов перевел его в центр обороны, от чего никто не прогадал.

Липецк не чужой город для Олега Кожемякина еще и потому, что именно у нас он нашел свою «вторую половинку» - супругу Елизавету.



На фото вверху Олег Кожемякин крайний справа (в светлой футболке)

