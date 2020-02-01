Да человека пострадали в столкновении маршрутки и иномарки

Сегодня утром в поселке Сырский Рудник на улице Ударников столкнулись автобус «ПАЗ» 353-го маршрута и легковой автомобиль «Шевроле Ланос».- С места аварии госпитализирован один из пассажиров автобуса. Получила травму 13-летняя девочка, ей госпитализация не понадобилась, - рассказали GOROD48 о последствиях аварии в пресс-службе областного управления МВД.