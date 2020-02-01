Происшествия

52 минуты назад

Да человека пострадали в столкновении маршрутки и иномарки

7 778
#авария #ДТП
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Сегодня утром в поселке Сырский Рудник на улице Ударников столкнулись автобус «ПАЗ» 353-го маршрута и легковой автомобиль «Шевроле Ланос».



- С места аварии госпитализирован один из пассажиров автобуса. Получила травму 13-летняя девочка, ей госпитализация не понадобилась, - рассказали GOROD48 о последствиях аварии в пресс-службе областного управления МВД.  
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#авария #ДТП
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Комментарии (7)

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123

1 минуту назад
Пустили нормальные автобусы на 353 и все опять списанную рвань, которая еле трогается с места
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Житель Сырского

11 минут назад
устраивал гонки с автобусом №35 вот и итог.
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Круто

16 минут назад
игорь, точно вы сказали!
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Оба водителя спешили

20 минут назад
в горсовет ознакомиться с проектом изменений в Устав Липецка
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111

26 минут назад
Опять эти убогие пазики вышли на №353 почему департамент транспорта не прощается с этим перевозчикам №353 №321 №332 №346 ( за исключением №353) чисто прибыльные маршруты а обслуживается таким ужасным подвижным составам и департаменту не какого дела в 2020 ом выделяется всего 100 000 000 миллионов рублей на новые автобусы а готовы к списанию стоят уже 25 ед а на 100 миллионво 25 нормальных автобусов не купишь значит попрежнему жители города будут долго ждать №11 №24 и так далее ведь перераспределять маршруты не кто не собирается не кто не собирается продлить частников на окраины какие то автобусы ходят слишком часто а кикие-то эждешь по 40-50 мин например №24
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Ик-3

33 минуты назад
А.У. Е. Жизнь Ворам !
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игорь

35 минут назад
когда же вы уберете с дорог эти скотовозки пазики.Ходите на проЕЗд деньги поДнимать а людей возите на Сараях
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