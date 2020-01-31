Правда бесплатным участие в липецком полумарафоне будет только для инвалидов и людей в костюмах.

31 мая 2020 года состоится масштабное беговое событие – Всероссийский полумарафон «ЗаБег» с синхронным стартом, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.



Ровно в 09:00 по московскому времени он соберёт 150 тысяч участников. Одним из этапов спортивного события станет Липецкий полумарафон.



По данным на сегодня, самому возрастному зарегистрировавшемуся участнику – 70 лет, самому юному – 4 года. Всего на старт семи дистанций в Липецке выйдут более трех тысяч участников со всей России. Уже зарегистрировались атлеты трёх стран, 22 субъектов РФ, 82 городов России. Впервые в рамках Липецкого полумарафона пройдет бесплатный забег для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также уже полюбившийся липчанам бесплатный карнавальный забег.



В рамках проекта Липецк поборется за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году этого титула удостаивалась Казань, в 2019 году почетное звание завоевал Владивосток.

Как известно, полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15, в 2019 году – 19 городов. Впервые в 2020 году синхронный старт будет дан во всех субъектах Российской Федерации.



Кстати, расширение географии полумарафона поддержал президент Владимир Путин. Соответствующим поручением правительству «ЗаБег» включен в проект Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год из-за его «высокой социальной значимости».



Регистрация на Липецкий полумарафон еще открыта на сайте russiarunning.com

