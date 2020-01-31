Спорт

50 минут назад

Чемпионат ЦФО по панкратиону в Липецке откроет Герой России генерал-майор ФСБ

2 242
#Панкратион
Чемпионат ЦФО по панкратиону в Липецке откроет Герой России генерал-майор ФСБ

Несколько десятков бойцов в "Динамо" разыграют медали и путевки в финал чемпионата России.

Липецку доверена высокая честь провести в предстоящие выходные чемпионат и первенство Центрального федерального округа по панкратиону.

Это будет первое масштабное мероприятие в Липецкой области в сфере единоборств и очень ответственное. Ведь на кону окажутся не только медали и кубки, но и путевки в финальный турнир чемпионата России, который пройдет в мае этого года в Иркутске.

Как сообщили GOROD48 организаторы соревнований, в первый день, 1 февраля, на ковре спорта «Динамо» пройдут поединки по традиционному панкратиону (без ударов в голову), в которых примут участие бойцы, начиная от 2005-06 г.р. и заканчивая взрослыми (2000 г.р. и старше).

Второй день соревнований, 2 февраля, будет отдан более жесткой версии - классическому панкратиону, в котором бои ведутся с минимумом ограничений. Здесь самыми младшими станут бойцы 2003-04 г.р., а еще на ковер выйдут спортсмены 2001-02 г.р. и взрослые – от 200 г.р.

Для самых младших (от 2010 г.р.) состоится межрегиональный турнир, где некоторые ребята впервые попробуют себя в этом виде спорта.

Торжественное открытие соревнования пройдет 1 февраля в 12.00, на нем будет присутствовать особенный гость – Герой России Андрей Мерзликин, который является сопредседателем Российского союза боевых искусств (РСБИ).

merz-3.jpg

Андрей Мерзликин

Мерзликин – наш земляк, он родился в Липецке в 1968 году, закончил среднюю школу №17, поступил в липецкий металлургический институт. Затес был призван в армию и свою дальнейшую деятельность связан с пограничными войсками. Роковой день 13 июля 1993 года он встретил в ранге заместителя начальника 12-й погранзаставы Московского погранотряда Группы российских пограничников в Таджикистане. 14 групп боевиков общей численностью до 250 человек с афганской и таджикской территории одновременно напали на заставу, которую обороняли 45 пограничников и 3 мотострелков.

Лейтенант Мерзликин принял на себя командование оборонявшими заставу бойцами. В неравном бою погибло больше половины защитников заставы, положение усугубляла нехватка боеприпасов, поэтому Мерзликин принял решение прорываться к основным силам из окружения. Вырваться удалось 18 бойцам, все были или ранены, или контужены.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, лейтенанту Мерзликину Андрею Викторовичу было присвоено звание Героя РФ. Сейчас он продолжает службу уже в ранге генерала-майора ФСБ.

Видео. Лейтенант Мерзликин докладывает о выходе группы бойцов из окружения 13 июля 1993 года.

Добавим, что вход на соревнования бесплатный.

2 242
#Панкратион

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вадя

6 минут назад
Мужик!!!
ответить

Он и его бойцы — богатыри!

23 минуты назад
Такими людьми надо восхищаться!
ответить

Еще в рубрике

Бомбардир МХК «Липецк» сыграет в «матче всех звезд»
1
Бомбардир МХК «Липецк» сыграет в «матче всех звезд»

сегодня, 16:10

Спорт
Перед уходом в отставку экс-министр спорта РФ присвоил липчанину звание Заслуженного мастера спорта
#Стендовая стрельба #Заслуженный мастер спорта #Максим Смыков
2
Перед уходом в отставку экс-министр спорта РФ присвоил липчанину звание Заслуженного мастера спорта

сегодня, 15:19

Спорт
«Металлург» сыграл вничью с командой Тамбова, где даже в дубле играют «легионеры» из Африки (ФОТО)
#Футбол #"Металлург"
2
«Металлург» сыграл вничью с командой Тамбова, где даже в дубле играют «легионеры» из Африки (ФОТО)

сегодня, 14:12

Спорт
В Липецк вернулся лучший бомбардир Уфы, игравший раньше в Лиге чемпионов (ФОТО)
#Мини-футбол #Игорь Зайков
8
В Липецк вернулся лучший бомбардир Уфы, игравший раньше в Лиге чемпионов (ФОТО)

вчера, 08:48

Спорт
Липецкие подростки отлично стреляют, метают ножи и дерутся (ФОТО)
#Универсальный бой
34
Липецкие подростки отлично стреляют, метают ножи и дерутся (ФОТО)

29.01.2020 12:55

Спорт
Соперники «Металлурга» потеряли главную «звезду»
#Футбол #"Металлург"
8
Соперники «Металлурга» потеряли главную «звезду»

28.01.2020 19:38

Спорт