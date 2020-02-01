Общество

13 минут назад

С 1 февраля дорожает «Платон», а торговые автоматы отказываются от чеков

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#инфляция
С 1 февраля дорожает «Платон», а торговые автоматы отказываются от чеков

Каждый километр проезда большегруза по федеральной трассе станет дороже на 16 копеек. 

Размер платы за проезд большегрузов по федеральным трассам в рамках системы «Платон» увеличивается с 1 февраля с 2,04 рублей за километр до 2,2 рублей. Он проиндексирован из-за изменения индекса потребительских цен Это уже второе повышение платы за проезд в рамках постановления правительства,  которое вступило в силу 30 июня 2019 года. 

Так, с 1 июля 2019 года проезд большегрузов по федеральной трассе вырос на 14 копеек: с 1,9 рубля до 2,04. с 1 февраля 2021 года тариф «Платона» повысят до 2,35 рубля за километр. После этого индексация будет осуществляться 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции. 

Система «Платон» стала действовать с 2015 года. За проезд по федеральным трассам большегрузов массой более 12 тонн взымается плата. Средства, которые поступают в Федеральный дорожный фонд, идут на ремонт объектов транспортной инфраструктуры. 

Также с 1 февраля торговые автоматы не будут выдавать бумажные чеки, если на дисплее торгового автомата отображается QR-код. Чек можно получить в электронном виде, отсканировав код — таким образом покупатель сохранит право для жалоб или возврата. Правда, правило не распространяется на автоматы, в которых продается подакцизная продукция, технически сложные товары и товары подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации. 

107
#инфляция

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