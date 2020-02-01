С 1 февраля социальные выплаты вырастут на 3%

С 1 февраля на 3% повышаются соцвыплаты, пособия и компенсации. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Вырастут выплаты Героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, гражданам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и от других радиационных аварий и ядерных испытаний, ветеранам, инвалидам.



Также увеличатся пособия гражданам, имеющим детей, страховые выплаты для пострадавших на производстве и социальные выплаты на погребение.



Индексация таких выплат проводится раз в год с 1 февраля. Коэффициент индексации определяется в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год — в нынешнем году он составил 1,03, а год назад он составлял 1,043. Обращаться за индексацией не нужно, перерасчет произведут в автоматическом режиме.



Так, единовременное пособие при рождении ребенка составит 18 021 рубль, а социальное пособие на погребение вырастет на 178 рублей и составит 6 124 рубля.



Как сообщает Липецкстат, за 11 месяцев прошлого года в Липецкой области родились 9050 малышей — на 11% меньше, чем год назад. Из них 3347 — первенцы, 3620 — вторые дети, 2083 — третьи и последующие. На свет появились 113 пар близнецов, а 68 молодых женщин стали мамами до 18 лет.



Умерли 14 929 человек, на 2% меньше. Естественная убыль населения составила 5879 человек, или 5,6 на одну тысячу населения.



