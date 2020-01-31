В России

49 минут назад

Блогер Давидыч назвал машину для Путина помойкой

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#Давидыч
Блогер Давидыч назвал машину для Путина помойкой

Интернет-эксперт вынес строгий вердикт лимузину Aurus Senat.

Эрик Давидыч назвал «помойкой» лимузин Aurus Senat, разработанный для Владимира Путина. Внешний вид автомобиля выглядит, как после крупной аварии. Соответствующий пост блогер разместил в микроблоге Instagram, пишут «Актуальные новости».

В Сети Давидыч показал видео и разгромил «лимузин Путина». Он отметил, что «тачка за 18 миллионов рублей» выглядит, как участник серьезного ДТП, а затем его восстановили. Эрик обещал, что покажет и расскажет остальные подробности о российском премиум-автомобиле позднее.

Aurus Senat — российский автомобиль представительского класса, производимый в настоящее время ФГУП «НАМИ» в Москве. Выпускается в двух типах кузова — седан «Aurus Senat S600» и лимузин «Aurus Senat Limousine L700». В настоящее время бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра России. Имя для модели было выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля. Разработка автомобиля Aurus Senat велась с 2012 года ФГУП «НАМИ» в рамках проекта «Кортеж» по созданию автомобилей представительского класса для поездок президента России.

Впервые лимузин и седан Aurus Senat были представлены широкой публике во время церемонии инаугурации президента России 7 мая 2018 года.
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#Давидыч

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