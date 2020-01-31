Спорт

50 минут назад

Бомбардир МХК «Липецк» сыграет в «матче всех звезд»

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Бомбардир МХК «Липецк» сыграет в «матче всех звезд»

Никита Вахромеев включён в состав сборной НМХЛ.

Форвард «Липецка» Никита Вахромеев включен в состав сборной Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ), которая проведет шоу-матч за Кубок поколения со сборной Студенческой хоккейной лиги. Эта игра является аналогом «Матча звезд КХЛ» и североамериканское «All stars game» - сильнейшие игроки лиг встречаются в товарищеском матче, а также участвуют в различных конкурсах: на точность броска, скорость катания и т.д.

Никита Вахромеев выступает за «Липецк» с нынешнего сезона, а вообще он является воспитанником столичного хоккея. В текущем чемпионате он самый опасный и самый результативный в нашей команде: в 36 матчах на его счету 40 (17+23) очков. За это он и удостоился приглашения в сборную лиги.

Отметим, что в сборную НМХЛ вошли представители всех 17-ти клубов, а питерское «Динамо-Юниор», ярославский «Локо-Юниор», пензенский «Дизелист», пермский «АК-59» и ХК «Белгород» делегировали в сборную по два хоккеиста.

В состав команды включен также защитник «Рязани» Дмитрий Дарчев – уроженец Липецка и воспитанник липецкого хоккея.

Увидим мы еще одного земляка и в составе сборной Студенческой хоккейной лиги – это экс-капитан «Липецка» Егор Сафонов, ныне защищающий цвета лидера СХЛ тамбовской «Державы». Так что в игре «всех звезд» примут участие три наших земляка.

Сам матч пройдет завтра, 1 февраля, в Перми на льду дворца спорта имени Вениамина Сухарева. Встреча начнется в 14:45 по московскому времени. Почётными гостями станут знаменитости первой величины: заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший, а также экс-форвард сборной России, в прошлом один из самых ярких отечественных «легионеров» в НХЛ Андрей Коваленко по прозвищу «Русский танк».

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Маняхин

22 минуты назад
Капитан у Липецка Никита манящие а Вахромеев ассистент.
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