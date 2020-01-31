В России
58 минут назад
Двоих больных коронавирусом нашли в России
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Оба пациента — граждане Китая.
Двоих людей, зараженных коронавирусом, выявили на территории РФ, оба граждане Китая. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова. Двое первых больных новым типом коронавируса выявлены в Забайкалье и Тюменской области. В Роспотребнадзоре заявили, что больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили.
Также Голикова объявила, что Россия эвакуирует россиян из китайского Уханя и провинции Хубэй, где впервые обнаружили вирус, ограничит пересечение границы с Монголией и авиасообщение с Китаем.
В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек, указывает «Интерфакс».
Также Голикова объявила, что Россия эвакуирует россиян из китайского Уханя и провинции Хубэй, где впервые обнаружили вирус, ограничит пересечение границы с Монголией и авиасообщение с Китаем.
В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек, указывает «Интерфакс».
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