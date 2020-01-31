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сегодня, 15:56
При сносе спортивного комплекса могли погибнуть люди
В Санкт-Петербурге сегодня демонтировали здание Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Снос пошел не по плану.
В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) обрушилась крыша. Под завалами могут находиться рабочие, пишет ТАСС. Обрушение произошло при сносе здания. На месте много машин скорой помощи. Не исключено, что есть пострадавшие, сообщают «Петербургские новости».
Один человек, предположительно, погиб при демонтаже крыши СКК в Петербурге, пишет «Фонтанка». На видео есть момент, как конструкция рушится, и спастись не успевает рабочий. Все это происходит на глазах у его коллеги, который находится поблизости в строительной люльке.
Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» начался сегодня утром на проспекте Гагарина. На его месте концессионер собирается построить самую крупную ледовую арену мира.
Один человек, предположительно, погиб при демонтаже крыши СКК в Петербурге, пишет «Фонтанка». На видео есть момент, как конструкция рушится, и спастись не успевает рабочий. Все это происходит на глазах у его коллеги, который находится поблизости в строительной люльке.
Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» начался сегодня утром на проспекте Гагарина. На его месте концессионер собирается построить самую крупную ледовую арену мира.