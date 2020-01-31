В России
сегодня, 15:46
В России завели дело на социальные сети
Роскомнадзор имеет претензии к двум ресурсам.
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей, пишет РИА Новости.
Компании не предоставили данные о том, что персональные данные российских пользователей размещены на серверах, находящихся на территории России, уточняют «Ведомости». Представитель Twitter, по утверждению ведомства, ознакомился с протоколом, представитель Facebook на подписание не явился. Роскомнадзор объявил, что намерен передать дело в суд в течение трех рабочих дней.
31 января был последним днем для предоставления сведений по местам хранения персональных данных. Президент РФ в конце декабря подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян. Максимальная санкция теперь предусматривает штраф в размере 18 миллионов рублей, напоминает телеканал «360».
Компании не предоставили данные о том, что персональные данные российских пользователей размещены на серверах, находящихся на территории России, уточняют «Ведомости». Представитель Twitter, по утверждению ведомства, ознакомился с протоколом, представитель Facebook на подписание не явился. Роскомнадзор объявил, что намерен передать дело в суд в течение трех рабочих дней.
31 января был последним днем для предоставления сведений по местам хранения персональных данных. Президент РФ в конце декабря подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян. Максимальная санкция теперь предусматривает штраф в размере 18 миллионов рублей, напоминает телеканал «360».