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сегодня, 15:46

В России завели дело на социальные сети

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#социальные сети #штраф
В России завели дело на социальные сети

Роскомнадзор имеет претензии к двум ресурсам.

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Компании не предоставили данные о том, что персональные данные российских пользователей размещены на серверах, находящихся на территории России, уточняют «Ведомости». Представитель Twitter, по утверждению ведомства, ознакомился с протоколом, представитель Facebook на подписание не явился. Роскомнадзор объявил, что намерен передать дело в суд в течение трех рабочих дней.

31 января был последним днем для предоставления сведений по местам хранения персональных данных. Президент РФ в конце декабря подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян. Максимальная санкция теперь предусматривает штраф в размере 18 миллионов рублей, напоминает телеканал «360».
236
#социальные сети #штраф

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