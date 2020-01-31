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сегодня, 15:36

В Москве отрицают наличие больного коронавирусом

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#коронавирус
В Москве отрицают наличие больного коронавирусом

По данным издания, диагноз подтвержден был лабораторией.

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве, пишет РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) также опровергла информацию о случае новой коронавирусной инфекции в столице.

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, писал вчера вечером Telegram-канал Mash. По данным источника, анализы подтвердили, что речь идет именно про это заболевание. В этой больнице также находятся несколько человек с подозрением на коронавирус. Власти пока официально не подтвердили эту информацию, пишет «Газета».

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV, началась в конце декабря. Его также выявили в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

По состоянию на 30 января количество жертв коронавируса в Китае составляло 170 человек, а количество зараженных приблизилось к восьми тысячам, пишет «Москва 24».
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#коронавирус

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