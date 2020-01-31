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Правительство Чувашии ушло в отставку

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#отставка #Чувашия
Правительство Чувашии ушло в отставку

Ранее Путин уволил губернатора из-за январских скандалов.

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева. Это произошло в соответствии с пунктом 4 статьи 75 республиканской конституции, по которой увольнение президентом главы Чувашии влечет за собой роспуск местного кабмина. Об этом Николаев сообщил в пятницу на первом заседании с кабинетом министров, пишет ТАСС. Он добавил, что правительство Чувашии займется работой по формированию системы публичной власти.

- Сейчас идет большая работа по внесению изменений в Конституцию. Здесь, помимо всех других моментов, хотел бы выделить тот вопрос, который касается формирования публичной системы публичной власти. Учитывая, что в этом году у нас с вами еще и выборы во все представительные органы муниципальной власти, то здесь нам очень плотно нужно синхронизировать нашу региональную нормотворческую деятельность, - сказал он.

В среду Владимир Путин освободил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Ранее во вторник Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен депутат Госдумы Олег Николаев

В избиркоме региона сообщили, что выборы нового руководителя состоятся 13 сентября.
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#отставка #Чувашия

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