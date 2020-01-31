В России

9 минут назад

Минск повысил тариф на транзит российской нефти

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#нефть #транзит #тариф
Минск повысил тариф на транзит российской нефти

Новые цены вступают в силу с февраля.

Белоруссия с 1 февраля повысит тариф на транзит на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам на 6,6%. Об этом говорится в сообщении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, опубликованном в пятницу на сайте ведомства, передает ТАСС.

Ранее в четверг министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович заявил журналистам, что Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит по Белоруссии российской нефти, поэтому он вырастет с 1 февраля более чем на 6%, примерно, на 6,6% в соответствии с ранее утвержденной сторонами методикой, напоминает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Белоруссия хотела повысить тарифы на 16,6 процента, однако Россия потребовала обосновать методику расчета, уточняет «Лента». Вернуться к переговорам в Минске хотят к лету, когда можно будет учитывать вводимый экологический налог. При этом с 1 сентября 2019 года Белоруссия на 3,7% увеличила тариф на транзит российской нефти.
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#нефть #транзит #тариф

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