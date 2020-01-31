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16 минут назад
Кремль ответил на обвинения Эрдогана
Турецкий лидер критиковал Москву за несоблюдение соглашений по Сирии.
В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В себе с РИА Новости он отметил, что Россия выполняет обязательства в полной мере, однако ситуация в Идлибе оставляет желать лучшего. По его словам, район остается местом сосредоточения большого количества террористов, которые атакуют позиции сирийской армии и авиабазу Хмеймим.
Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января, напоминает ТАСС. Президент Турции выдвинул обвинения России и Ирану на фоне тяжелых боев в провинции Идлиб, где 12 января вступил в силу режим прекращения огня, согласованный Москвой и Анкарой. Эрдоган отметил, что стороны перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии, уточняет «Лента».
Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.
Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января, напоминает ТАСС. Президент Турции выдвинул обвинения России и Ирану на фоне тяжелых боев в провинции Идлиб, где 12 января вступил в силу режим прекращения огня, согласованный Москвой и Анкарой. Эрдоган отметил, что стороны перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии, уточняет «Лента».
Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.