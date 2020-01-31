В России

22 минуты назад

Штрафы за превышение скорости планируют увеличить в шесть раз

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#штраф
Штрафы за превышение скорости планируют увеличить в шесть раз

Поправки в КоАП предлагает министерство юстиции.

Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей, уточняет РИА Новости. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тыс. рублей или лишат прав на один год. Также новая статья 21.30 "Опасное вождение" предусматривает наложение административного штрафа в 5 тыс. рублей.

Еще одно нововведение - штраф 40 тыс. рублей и лишение прав на два-три года за "невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан". Сейчас за отказ остановить машину после неоднократных просьб полиции административное наказание не предусмотрено. За отказ от медосвидетельствования также повысят штраф с 30 до 40 тыс. рублей с лишением прав на два-три года (сейчас на 1,5-2 года), сообщает ТАСС. Также впервые вводится штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой - 3 тыс. рублей. Санкцию за тонировку также предлагается ужесточить - штраф может вырасти с 500 до 1 тыс. рублей.

Также Минюст России предложил ввести накопительную систему для водителей, часто нарушающих ПДД, следует из проекта нового КоАП, предложенного Минюстом. Нововведения должны заработать с 1 января 2021 года.

Только повышение штрафов для водителей не приведет к росту безопасности на дорогах, поделился с «Известиями» своим мнением директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. Прежде чем повышать штрафы, Сергей Канаев рекомендует провести ревизию дорожных знаков и камер в масштабе страны. Если человек не знает, какое ограничение скоростного режима на конкретном участке, штрафы не помогут пресечь невольное нарушение, отметил эксперт.
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#штраф

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