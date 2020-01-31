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31 минуту назад
Глава Керчи уволилась из-за скандала с шубами и батонами
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Мэр города сперва отозвала свое заявление об увольнении, но потом передумала и твердо решила покинуть пост.
Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке, которое рассмотрит внеочередная сессия горсовета, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он также прокомментировал слова Хужиной об отзыве заявления, предположив, что они были продиктованы эмоциями.
Депутаты крымского города Керчь 3 февраля рассмотрят вопрос о сложении полномочий главы горсовета Маи Хужиной, которая стала фигурантом скандала, связанного с поздравлением блокадников, пишет ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов накануне потребовал отправить в отставку и лишить депутатских мандатов всех причастных к инциденту. Мая Хужина вечером 30 января написала заявление об увольнении по собственному желанию.
- Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Майя Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством, - высказался Сергей Аксенов.
Напомним, в Керчи прошла акция «Блокадный хлеб»: представительницы власти в мехах преподнесли ветеранам мятые батоны. К пережившим блокаду Ленинграда пришли председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула, начальник орготдела аппарата горсовета Диана Ушакова и депутат парламента Крыма Ирина Черненко.
Фотоотчет о мероприятии выложен на официальном портале горсовета Керчи: на большинстве снимков официальные дамы в шубках – норковых, каракулевых и так далее. Пользователей соцсетей возмутило то, что богато одетые дамы не раздевались в домах ветеранах и вручали вместе с цветами батоны. Пользователей соцсетей поразил контраст между богато одетыми женщинами и их символическими подарками ветеранам.
Как объяснили в горсовете, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги с картофелем и мясом. Также сообщалось, что поздравлявшие спешили, им некогда было раздеться, поэтому и получилось, что на фотографии пожилые люди стоят в домашней одежде, а чиновницы — в шубах.
Депутаты крымского города Керчь 3 февраля рассмотрят вопрос о сложении полномочий главы горсовета Маи Хужиной, которая стала фигурантом скандала, связанного с поздравлением блокадников, пишет ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов накануне потребовал отправить в отставку и лишить депутатских мандатов всех причастных к инциденту. Мая Хужина вечером 30 января написала заявление об увольнении по собственному желанию.
- Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Майя Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством, - высказался Сергей Аксенов.
Напомним, в Керчи прошла акция «Блокадный хлеб»: представительницы власти в мехах преподнесли ветеранам мятые батоны. К пережившим блокаду Ленинграда пришли председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула, начальник орготдела аппарата горсовета Диана Ушакова и депутат парламента Крыма Ирина Черненко.
Фотоотчет о мероприятии выложен на официальном портале горсовета Керчи: на большинстве снимков официальные дамы в шубках – норковых, каракулевых и так далее. Пользователей соцсетей возмутило то, что богато одетые дамы не раздевались в домах ветеранах и вручали вместе с цветами батоны. Пользователей соцсетей поразил контраст между богато одетыми женщинами и их символическими подарками ветеранам.
Как объяснили в горсовете, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги с картофелем и мясом. Также сообщалось, что поздравлявшие спешили, им некогда было раздеться, поэтому и получилось, что на фотографии пожилые люди стоят в домашней одежде, а чиновницы — в шубах.
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