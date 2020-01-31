Происшествия

сегодня, 09:34

В Грязях горела «Газель»

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#пожар #Газель
В Грязях горела «Газель»

Пожар произошел на улице «Революции 1905 года».

Сегодня около девяти утра в Грязях на улице «Революции 1905 года» у дома №50 загорелся автомобиль «Газель».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место выезжало одно отделение пожарных. Они ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.
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#пожар #Газель

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