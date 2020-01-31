В Грязях горела «Газель»

Пожар произошел на улице «Революции 1905 года».

Сегодня около девяти утра в Грязях на улице «Революции 1905 года» у дома №50 загорелся автомобиль «Газель».



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место выезжало одно отделение пожарных. Они ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.