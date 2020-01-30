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51 минуту назад

Липецкая вечЁрка: взятка с поличным, дорожный бассейн и слияние чиновников

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: взятка с поличным, дорожный бассейн и слияние чиновников

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 30 января.

Внимание липчан сегодня привлекло сообщение про арест с поличным. Вчера января начальник Грязинского РЭС филиала ПАО «МРСК - Центра» - «Липецкэнерго» получил от представителя производственной базы в селе Казинка часть взятки в 2 млн рублей. За эти деньги начальник филиала должен был оказать содействие в незаконном технологическом присоединение производственной базы к электрическим сетям. Начальника задержали с поличным.

Читатели активно комментировали новость про огромную лужу возле ДС «Звездный». На дороге-дублере улицы Космонавтов возле остановки образовалась внушительная заводь. Вода стоит на площади около 50 квадратных метров. Машинам приходится ехать вброд, а пешеходам делать крюк для перехода дороги. Причина появления огромной лужи — просчет дорожников.

Тем временем в Липецкой области оптимизируют бюджетные учреждения. «Эксплуатация областной собственности» и «Автотранспортное учреждение» станут одним целым. «Автотранспортное учреждение» занимается оказанием автотранспортных услуг, техническим обслуживанием автотранспорта и ремонтом автотранспорта. Учреждение «Эксплуатация областной собственности» было создано для эффективного использования зданий и сооружений областного уровня собственности.

Вчера 25-летний липчанин упал с пятого этажа и … остался жив! Происшествие случилось на улице Водопьянова.
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#вечёрка

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